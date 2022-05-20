Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında FT Antalyaspor ile Galatasaray 11 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Wright’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik’in sert şutu az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Fernando’nun kullandığı köşe vuruşunu Gomis ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik’in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Gomis’in pasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun şutu az farkla kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Halil Dervişoğlu’nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu topu Mustafa Muhammed'e aktardı. Bu futbolcunun dokunuşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 11

84. dakikada Kerem Aktürkoğlu’un sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde Berkan Kutlu’nun kafası az farkla auta gitti.

88. dakikada Van Ananholt’un ceza yayı sağ çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.



Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Salih Mazlum xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xx, Veysel Sarı xx, Kudriashov x (Naldo dk. 85 ?), Güray Vural xx, Fernando xx, Fredy xx (Hakan Özmert dk. 66 x), Ndao xx (Ghacha dk. 65 x), Doğukan Sinik xx (Sinan Gümüş dk. 85 ?), Luiz Adriano xx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 88 ?), Haji Wright xx

Yedekler: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Floranus, Bahadır Öztürk, Nuri Şahin, Ufuk Akyol

Teknik Sorumlu: Alfons Franciscus Groeenendijk

Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nellson xx, Marcao xx, Van Aanholt xx, Pulgar xx, Taylan Antalyalı xx (Cicaldau dk. 75 x), Berkan Kutlu xx, Ryan Babel x (Kerem Aktürkoğlu dk. 69 xx), Halil İbrahim Dervişoğlu xx (Barış Alper Yılmaz dk. 90 ?), Gomis x (Mustafa Muhammed dk. 69 xx)

Yedekler: İsmail Çipe, Jankat Yılmaz, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Semih Kaya

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Goller: Ndao (dk. 45) (FT Antalyaspor), Mustafa Muhammed (dk. 77) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Kudriashov, Farnando (FT Antalyaspor), Cicaldau, Boey (Galatasaray)

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