Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Antalyaspor ile 11 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı değerlendirmede, oyuncularının tutumundan memnun olduğunu belirterek, "Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 38. ve son haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, çok büyük bir takıma karşı oynadıklarını belirterek, “15 maçtır kaybetmediler ve iyi oynadılar. Rakibin oyunlarını iyi analiz ettik, son 56 maça kadar. Top çıkışını engellemek için sistemi değiştirdik. Biz de geriden iyi çıktık. Maçın birçok bölümünde bunu başardık. Topa sahip olma oranımız fazlaydı” diye konuştu.



"Oyunu domine ettik"

Oyuncularının son iki maçtaki tutumundan memnun olduğunu dile getiren Torrent, “Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son güne kadar da oyuncularım çok iyi mücadele etti. Galatasaray’ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekir. 2. yarının ilk 5 dakikasından sonra oyunu domine ettik. Net şekilde biraz da şansla kazanabilirdik. Değişimli şekilde 442 oynadık. Güzel şekilde fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık” açıklamasını yaptı.

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