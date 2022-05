Kanser tedavisinde müzikle moral buldu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)MERSİN'de geçen yıl meme kanserine yakalanan müzik öğretmeni Aylin Koçak (42), ameliyata girmeden önce sözü ve bestesi kendisine ait 'Son Bakış' isimli şarkısını yazdı. Tedavi sonrası kanseri yenen Koçak, müzikle şifa bulduğunu, yayınlanan şarkıdan elde edeceği geliri Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayacağını söyledi.

2020 yılında Antalya'nın Kepez ilçesinde Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi'nde müzik öğretmeni olan Aylin Koçak, koronavirüsle mücadele kapsamında okulların tatil olmasının ardından söz ve müziği kendisine ait 'Evde Kal' şarkısını söyledi, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Pandemi döneminde Mersin'e tayini çıkan Aylin Koçak, geçen yıl meme kanserine yakalandı. Ameliyata girmeden önce yoğun duygular hisseden Koçak, sözü ve bestesi kendisine ait 'Son Bakış' isimli şarkıyı yazdı. Ameliyat sonrası kuzeninin yönlendirmesiyle müzik yapımcısı Sinan Toprak ile tanışan Koçak, şarkıyı dinletti. Şarkının beğenilmesi ve kemoterapinin sona ermesinin ardından Grup Koridor'un solisti Tolga Atkın ile söz ve müziği kendisine ait 'Son Bakış' isimli şarkısıyla düet yapan Aylin Koçak, tedavisinin yanı sıra müzikle moral motivasyon bularak meme kanserini yendi. Müzikle yeniden hayata bağlanan Aylin Koçak, şarkısından elde edilen geliri Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışlayacak.

KANSER TEŞHİSİYLE DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

Hastalığı döneminde yaşadıklarını anlatan Aylin Koçak, "2021 Haziran ayında kontrol amaçlı gittiğim ultrason tetkikinde sol göğsümde kitle olduğunu ve lenf bezlerime de yayıldığını öğrendim. Dünyam başıma yıkıldı. Dışarı çıktım, eşime söylerken o kadar zorlandım ki; gözlerimden yaşlar döküldü. Şu an anlatırken bile gözlerim doluyor. Eşim, 'Bu süreci birlikte atlatacağız, tedavi olacağız' dedi ama ben kendimi çok kötü hissettim. İnanmak istemedim. Ailede göğüs kanseri olan yoktu bu nedenle birkaç doktora muayene olma gereksinimi duydum. Biyopsi alındı o zaman kanser olduğum kesinleşti" ifadelerini kullandı.

BİR NEFESLE ŞARKININ SÖZLERİNİ YAZDI

Önce ameliyat sonrasında ise kemoterapi kararı alan Aylin Koçak, "Ameliyattan önce moralimin bozuk olduğu anda 'Son bakış' isimli şarkımı yazdım. Gitarı elime aldığımda bir güç hissettim. O şarkıyı yazarken kendimi o kadar güçlü hissettim ki bir nefeste şarkının sözlerini ve müziğini yaptım" dedi.

'AYAKLARIM YERDEN KESİLDİ'

Bu dönemde yapımcı Sinan Toprak ile tanıştığını belirten Koçak, "Şarkı sözlerimi çok beğendiler ve beni İstanbul'a davet ettiler. Kemoterapi sürecim bittikten sonra İstanbul'a gittim. Ekip beni o kadar güzel karşıladı ki stüdyoda kayıtlarımız başladı. Her gün farklı bir heyecan vardı. Tatlı bir yorgunlukla beraber güzel şeyler yaşadım. Şarkı kayıtları yapılırken müzikle haşır neşir olmak, ilgi ve alaka bana çok iyi geldi. Bana sürpriz yaptılar. Grup Koridor'un solisti Tolga Atkın ile düet yapma şansı verdiler. Onu duyunca ayaklarım yerden kesildi ve ağlamaya başladım" diye konuştu.

'SONUÇLARIM TEMİZ ÇIKSIN DİYE ÇOK DUA ETTİM'

Kanser tedavisinde moral ve motivasyonun büyük öneme sahip olduğunu belirten Aylin Koçak, "Bu olaylardan sonra moralim iyi bir şekilde pet çekildi. Sonuçlarım temiz çıksın diye çok dua ettim. Allah'a şükür sonuçlarım temiz çıktı. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum. Şarkımın insanlarla buluşma fırsatı yakaladım. Bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum ve her gün şükrediyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-05-21 10:58:22



