Deniz dibi temizliğinde cam bardağa yuva yapan ahtapot çıktı Deniz dibindeki çöpe adapte olan ahtapot

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu bünyesinde kurulan su altı temizlik timi, ilk dalışını tarihi Kaleiçi Yat Limanı’ndan yaptı. Dalgıçlar, tarihi limandan plastik sandalye, tespih ve soba borusu ile birlikte cam bardağın içine yuva yapan ahtapot çıkardı.

Yaklaşık 1 saat su altında temizlik yapan dalgıçlar, tarihi limandan plastik sandalyeden tespihe ve boşa borusuna, çok sayıda cam ve plastik şişe çıkarttı. Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, “Su altı temizliğimizde çok çeşitli plastikler, soba boruları, sandalyeler çıktı. Bazı canlıların buna adapte olduğunu gördük. Cam bardağın içine ahtapotun yuva yaptığı gibi” diye konuştu.

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