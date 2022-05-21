Deniz dibi temizliğinde cam bardağa yuva yapan ahtapot çıktı Deniz dibindeki çöpe adapte olan ahtapot

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deniz dibi temizliğinde cam bardağa yuva yapan ahtapot çıktı Deniz dibindeki çöpe adapte olan ahtapot

İHA

Deniz dibi temizliğinde cam bardağa yuva yapan ahtapot çıktı Deniz dibindeki çöpe adapte olan ahtapot

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Çevre Platformu bünyesinde kurulan su altı temizlik timi, ilk dalışını tarihi Kaleiçi Yat Limanı’ndan yaptı. Dalgıçlar, tarihi limandan plastik sandalye, tespih ve soba borusu ile birlikte cam bardağın içine yuva yapan ahtapot çıkardı.
Yaklaşık 1 saat su altında temizlik yapan dalgıçlar, tarihi limandan plastik sandalyeden tespihe ve boşa borusuna, çok sayıda cam ve plastik şişe çıkarttı. Antalya Sualtı Derneği Başkanı Semih Başaran, “Su altı temizliğimizde çok çeşitli plastikler, soba boruları, sandalyeler çıktı. Bazı canlıların buna adapte olduğunu gördük. Cam bardağın içine ahtapotun yuva yaptığı gibi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Varil içinde tehlikeli eğlence
YEREL HABERLER Varil içinde tehlikeli eğlence
Jandarmanın yaptığı baskında evden tarih çıktı
YEREL HABERLER Jandarmanın yaptığı baskında evden tarih çıktı
Sahte ABD doları operasyonu:1 tutuklama
YEREL HABERLER Sahte ABD doları operasyonu:1 tutuklama
Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
YEREL HABERLER Denizden soba borusu, sandalye ve tespih çıktı
Antalya’da 22 yaşındaki genç av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu Önce bacağından bıçaklandı, ardından av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu Haberi alıp olay yerine gelen gencin annesi feryat etti
YEREL HABERLER Antalya’da 22 yaşındaki genç av tüfeğiyle vurularak ...
Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden döndü, o anlar kameraya yansıdı Aracını temizlemek isterken otomobilin çarpması sonucu araçla birlikte savrulup sürüklendi Ağır yaralanan taksici 3 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Park halindeki aracını temizleyen taksici ölümden ...
Antalya'nın yaylalarında inanılmaz karla mücadele çalışması Kent merkezinde deniz temizliği, yaylalarda kar esareti Söbüçimen yaylasında kar sebebiyle kapalı yollar iş makinesiyle açıldı
YEREL HABERLER Antalya'nın yaylalarında inanılmaz karla mücadele ...
Antalya'da kalan Ukraynalı yetimlere Türkçe öğretilecek
YEREL HABERLER Antalya'da kalan Ukraynalı yetimlere Türkçe ...
Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye kadar çıkmayan çöp kalmadı Antalya Kaleiçi Yat Limanı'nda dalgıçlar temiz deniz için daldı Denize 500 çipura yavrusu bırakıldı Çalışmalar hem su altı kamerası hem de dron ile görüntülendi
YEREL HABERLER Deniz dip temizliğinde soba borusundan sandalyeye ...
Kanser tedavisinde müzikle moral buldu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde müzikle moral buldu/ Ek ...
Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından bulunup sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Çalınan elektrikli bisikleti jandarma tarafından ...
Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Dağda mahsur kalan keçi 6 saatlik çalışmayla ...
Alanya'da Ukraynalı babanın cinneti Babaları tarafından öldürülen iki çocuk morga, anne emniyete götürüldü
YEREL HABERLER Alanya'da Ukraynalı babanın cinneti Babaları ...
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
YEREL HABERLER Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı
Kanser tedavisinde müzikle moral buldu
YEREL HABERLER Kanser tedavisinde müzikle moral buldu
Çocukların çakmakla oyunu az kalsın faciayla son buluyordu 2 kız kardeş yanan evden komşuları sayesinde çıktı
YEREL HABERLER Çocukların çakmakla oyunu az kalsın faciayla son ...
Cinnet getiren Ukraynalı baba, 2 çocuğunu bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Cinnet getiren Ukraynalı baba, 2 çocuğunu ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ardından 
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçının ...
Groenendijk:" Kazanmayı başaramadık" FT Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk: "Neticesinde hayal kırıklığı var mı var kazanmak için sahaya çıktık bunu başaramadık"
YEREL HABERLER Groenendijk:" Kazanmayı başaramadık" FT Antalyaspor ...
Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere kaldık"
YEREL HABERLER Domenec Torrent: "Fırsatlar yakaladık ama berabere ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 1-1
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: ...
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.