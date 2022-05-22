'Ateş savaşçıları' yangın sezonuna hazırlanıyor



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bulunan Türkiye'nin tek ormancılık eğitim merkezi, Orman Genel Müdürlüğü personelini yangın sezonuna hazırlıyor. Burada kendilerine 'Ateş savaşçıları' diyen 2 bin işletme şefi, muhafaza memurları ve işçiler hem teorik hem de pratik eğitim görüyor. Geçen yıl büyük yangın atlatan Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ise teknik ekipmanlarını artırarak sezona hazırlanıyor.

Türkiye genelinde orman teşkilatlarında görevli 2 bin işletme şefi, muhafaza memurları ve işçiler, Antalya'da bulunan Türkiye'nin tek Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yangınlarla mücadeleye hazırlanıyor. Döşemealtı ilçesindeki eğitim merkezinde Orman Genel Müdürlüğü personeline her yıl belirli dönemlerde hem teorik hem de pratik eğitim veriliyor. Türkiye'nin farklı noktalarından gelen personel, hem teknik araç parkurunda pratik hem de önceki yangınlardan elde edilen görüntüler izletilerek teorik eğitim alıyor. Ortalama her hafta 200 personelin eğitim gördüğü merkezde kadın şefler de yer alıyor. Kendilerine 'Ateş savaşçıları' diyen personelin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden gelen yabancı personel de eğitim alıyor.

YANGIN ARAZÖZLERLE SÖNDÜRÜLDÜ

Geçen 31 Ocak'ta başlayan eğitimler kapsamında 12'nci hafta grubu da eğitimini tamamladı. Orman içerisindeki yangın havuzu başında tecrübeli personelden arazöz ve yangın söndürme köpüğü üzerine eğitim alan personel, daha sonra orman içinde önceden hazırlanan yangın bölgesine geçti. Burada karşı ateş ve yangına müdahalede rüzgar faktörünün nasıl kullanılacağı teorik olarak gösterildi. Orman işçileri önce ateşi yakıp ardından birlikte söndürdü.

Bolu'dan eğitim için gelen işletme şefi Selin Denizli, mesleğini sevdiğinden dolayı zorluk çekmediğini söyledi. Faydalı olmak için çaba gösterdiğini belirten Denizli, "Teorik eğitimin ardından pratiği de yaşadık. Karadeniz'de çok fazla yangınla karşılaşmıyoruz. Karşı ateş çok farklı bir durum. Yangını yangınla söndürmek. Bunun videolarını gördük. Çok farklı deneyim oldu" dedi.

Çankırı Çerkeş'ten gelen işletme şefi Zekeriya Bektaş, orman yangınını savaşa benzetti. Sahada görmenin mutlaka bir tecrübe kazandırdığını anlatan Bektaş, "Yangınla karşılaşınca neler yapılacağını buradaki pratik eğitimle pekiştiriyoruz. Pratik olmayınca teorik eğitim sahada tam anlamıyla sorunu çözemiyor" diye konuştu.

Bir başka işletme şefi Yasin Malkoç da Balıkesir'den geldiğini ve gelişen teknolojiyle yangına daha farklı müdahale etmeyi deneyimlediklerini anlatarak, "İHA'lar ve dronlarla yangın söndürme çalışmaları üzerine çalıştık" dedi.

İŞÇİ VE ŞOFÖRLERE DE EĞİTİM

Bugüne kadar 1455 personelin eğitimden geçtiğini anlatan Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangını yönetecek tüm personelin tek tek eğitimden geçtiğini söyledi. İşçiler ve şoförlere de özel eğitim düzenlendiğini anlatan Dikici, "Bu yıl da bütün bölge şefleri eğitimden geçiyor. Haziran sonuna kadar bu eğitimler sürecek. Arkadaşlarımız yangın tatbikatı da yapıyor. Yangına nasıl müdahale edeceğini burada deneyimlemiş oluyor" ifadesini kullandı.

Geçen yıl 28 Temmuz'da Manavgat'ta başlayan ve 10 gün süren orman yangınında 70 bin hektar alan zarar görmüştü. Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen yangının ardından Antalya Orman Bölge Müdürlüğü olarak yeni yangın sezonuna da hazır olduklarını belirten Dikici, şöyle devam etti:

"Türkiye genelinde hava gücümüzü artırdık. 39 helikopterimiz 55'e çıktı. 3 uçak 20'ye çıktı. Antalya'da 5 su atar helikopterimiz vardı bu sayı 10'a çıktı. 1 amfibik uçağımız vardı bu yıl 2'ye çıktı. Türkiye genelinde 4 İHA vardı bu sene 8 oldu. Antalya içinde İHA'lar görev alacak. 140 orman yangın işçisi alımı daha yapacağız. Antalya'da 15 ayrı noktada 14'er kişilik ayrıca ekip kurduk. Yangınla mücadeleye hazırız. Yangınla sadece mücadele etmek yetmiyor, ihmale karşı duyarlı olunması gerekiyor. Manavgat'ın 1 yıl içinde ormanlık alanlarına yeniden kavuşacak." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-05-22 11:13:33



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