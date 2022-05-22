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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muratpaşa Yaşlı Meclisi üyeleri, çocuklara masal okudu

İHA

Muratpaşa Yaşlı Meclisi üyeleri, çocuklara masal okudu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Yaşlı Meclisi üyeleri, belediyenin kreş öğrencilerine masallar okudu. Gönüllülerden Esma Pınar, “O kadar mutluyuz ki çocukluğumuzu biz de onlarla yaşıyoruz” dedi.
Muratpaşa Belediyesi, yaşlılığın sadece hastalık, yoksunluk ve muhtaçlık hali olmadığını, sağlıklı bir yaşlanmanın da mümkün olduğunu göstermek için çalışmalarına 2013’te başladı. Yaşlı Evlerini bir model olarak geliştirdi. 2014’te, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde ilk yaşlı evini açan Muratpaşa Belediyesi, zaman içinde bu evlerinin sayısını 4’e çıkardı.

Muratpaşa Belediyesi, yaşlı evleri çalışmasıyla birlikte Türkiye’de bir belediye bünyesinde ilk yaşlı meclisini de kurdu. 60 yaş ve üzeri kadın ve erkeğin eşit sayıda temsil edildiği 60 kişilik meclis, ilk toplantısını Ocak 2020’de yaptı. Ancak pandemide meclis çalışmalarına ara verdi. Muratpaşa Belediyesi Yaşlı Meclisi, uzun aranın ardından yeniden çalışmalarına başladı.
Yaşlı Meclisi kültür çalışma grubu, yaşlılar ve çocuklar arasında kültür etkileşimini sağlamak amacıyla belediyenin kreşlerinde masal saati etkinliği yaptı. Yaşlı meclisi üyesi 10 gönüllü, kreş öğretmenleriyle birlikte masalları seçti, okuma provaları yaptı. Hazırlıkların ardından yaşlı meclisi üyeleri hafta içinde belediye kreşlerinde çocuklara birer saat masal okudu.

Yıllar sonra çocuklara yeniden masallar atan Esma Pınar, aynı zamanda babaanne olduğunu belirterek “Çocukları çok seviyorum. Kendim de çocuk gelişimciyim. O kadar mutluyuz ki çocukluğumuzu biz de onlarla yaşıyoruz” dedi. Çalışma grubunun sözcülüğünü de yapan Mümine Erseyrek ise hem çocukların hem de büyüklerin çok mutlu olduğunu söylerken Emine Füsun Uskan, 3 yaş grubuna masallar okuduğunu anlattı.

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