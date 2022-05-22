2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı, ülkesinde üniversitede ders veriyormuş



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)UKRAYNA´daki savaştan kaçtıktan sonra yerleştikleri Antalya´nın Alanya ilçesindeki apart otelde tartıştığı eşi Y.N.'yi bıçakla yaralayıp, kızı T.N. (6) ile oğlu K.N.'yi (4) öldüren Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin (38) eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesinde kentteki üniversitede ekonomi dersi verdiği ortaya çıktı.

Ukrayna'daki savaştan kaçan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ile eşi Y.N. arasında dün saat 08.00 sıralarında, kaldıkları Alanya Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki apart oteldeki odada henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.

ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ

Y.N.'nin çığlıkları üzerine yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'yi, çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky gözaltına alındı. Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Tartışma sırasında Y.N.'nin kocasından kaçıp, aparttaki diğer odanın kapısını kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin bıçakla kendisine zarar verdiği ve intihar notu bıraktığı da belirtildi.

TUTUKLANDI

Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, emniyette tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı olayı hatırlamadığını, yaptıklarının farkında olmadığını iddia etti. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk otopside çocukların boğazlarında ve vücutlarında çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "Saat 08.15 sıralarında intihar notu bırakarak, kendisini ve 2 çocuğunu yaraladığı, yaralı çocukların hayatını kaybettiği, yaralı şüphelinin tedavisinin yapılarak gözaltına alındığı olayda, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik adli soruşturma başlatılmıştır. Tahkikat kapsamında araştırma ve inceleme işlemleri devam etmektedir" denildi.

ESKİ MİLLETVEKİLİ

Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla önce İtalya'ya, ardından 1,5 ay önce ailesiyle Alanya'ya gelerek bir aparta yerleştiği öğrenildi. Navrotsky'nin, eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesinde Harkiv şehrinde bir üniversitede öğretim üyesi olduğu ve ekonomi dersi verdiği ortaya çıktı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-05-22 11:40:07



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