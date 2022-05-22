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21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başladı Kemer'in sualtı zenginliğini görüntülemek için daldılar

İHA

21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başladı Kemer'in sualtı zenginliğini görüntülemek için daldılar

Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl 21’incisi düzenlenen Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, Üç Adalar’da yapılan sualtı görüntüleme ve fotoğraf çekimleri ile başladı.
Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) öncülüğünde Akdeniz Üniversitesi, Kemer Belediyesi ve Akdeniz Arkeoloji Derneği tarafından organize edilen 21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri, 40 yarışmacının Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi açıklarındaki Üç Adalar’da fotoğraf ve video yarışmaları için dalışı ile başladı. Dalış teknesinde CMAS Bilim Kurulu Başkanı Francisco Lacase ve UNESCO Genel Merkez'den Dr. Ulrike Guerin de Doç. Dr. Hakan Öniz’e eşlik etti. 24 Mayıs'a kadar sürecek olan 21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde UNESCO, ICOMOS ve CMAS gibi sualtı kültür mirası alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından yetkililer de yapacakları toplantılarla bir araya gelecekler. Son gün ise Antalya’da dünyanın en büyük sualtı araştırma gemisinin tanıtımı yapılacak.

“Organizasyon Kemer’in sualtı zenginliğini dünyaya tanıtmak için önemli bir silah”
KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, “Bu sene 21’incisini düzenlediğimiz Uluslararası Kemer Sualtı Günleri bugün dalışlarla başladı. Yaklaşık 40 yarışmacı ve dalgıcın katılımı ile başlayan dalışlara Almanya, Japonya, İngiltere gibi ülkelerden katılımlar oldu. İnternasyonel bir hal alan sualtı günlerinin en önemli kısmı UNESCO, ICOMOS ve CMAS’ın toplantılarını da bu çerçevede Kemer’de yapıyor olmalarını çok önemsiyoruz. Bu organizasyon Kemer’in sualtı zenginliğini tüm dünyaya tanıtmak için çok önemli bir silah bizim için. Bunu geliştirerek de devam ettirmek
istiyoruz. Malumunuz 21’incisi düzenlendi. Kolay bir süreç değil. 21 yıldır devam eden bir süreç. Bunu da inşallah
daha da uzun süreler devam ettirerek, Kemer’deki sualtı organizasyonunun ne kadar önemli olduğunu dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

“Dünyanın birçok ülkesinden katılımcılar var”
21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nin organizatörlerinden olan Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hakan Öniz ise, “21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nin yarışma ve dalış bölümü bugün sona erdi. Yaklaşık 40 yarışmacı ve dalgıç dünyanın çeşitli ülkelerinden aralarından Arjantin’den Japonya’ya, Pakistan’dan Almanya’ya pek çok ülkeden sualtı kültür miras uzmanı ya da sualtı fotoğrafçısı aramızda. Dalış gününü bugün bitirdik. Yarın itibarıyla UNESCO, ICOMOS ve CMAS’ın dünyanın en büyük kurumlarının ilk defa resmi olarak bir araya geleceği toplantı dizisi başlıyor. 24’ünde yapacağımız etkinlik, UNESCO’nun kültür mirası alanında halkla bir arada kültür mirasının korunması amacıyla gerçekleştireceği toplantının ikinci bölümünü oluşturacak. İkinci bölüm Akdeniz Üniversitesi kampüsünde devam edecek. Bu toplantı dizisinin sonrasında Antalya akvaryumda bir seremoni gerçekleşecek. Bu seremoni ICOMOS’un 15 yıl aradan sonra çıkan ilk kitabı sualtı kültür mirasının korunması alanında. Bunun halka tanıtımı ve daha da önemlisi Türkiye’nin sualtı arkeolojisi alanında kazandığı en büyük gemi, dünyanın da en büyük gemilerinden bir tanesi, 38 metre boyunda. Yüksek teknolojiye sahip geminin Türkiye’ye, dünyaya tanıtımı gerçekleşecek” diye konuştu.

“Sualtı günlerinin en genç yarışmacısı 15 yaşında”
21’inci Uluslararası Kemer Sualtı Günleri'nde yarışan en genç sualtı fotoğrafçısı 15 yaşındaki Ömer Ege Taymaz, “Ancak bir dalışta kendimi gösterebildim kulak probleminden dolayı. 10 yaşında başladım bu işe. Mısır’da eğitimlerimi alarak başladım. Çünkü 14 yaş altında Türkiye’de dalmak yasak. Çeşitli eğitimler alarak 14 yaşıma gelmeyi bekledim. Sonra geçen sene Türkiye’de ilk dalışımı yaptım. Bugün de kendimi festivalde göstermeyi amaçladım. Ben sualtını annem ve babam sayesinde sevmeye başladım. Çünkü onlar da dalgıç. Onlar da sualtını görüntülüyorlar. 3 aylıktan beri dalış teknelerindeyim. Her yaz tatile gidiyoruz, dalış tatillerine. Benim de çok sevdiğim bir hobim oldu. O yüzden bu festivalde de kendimi göstermek istedim” şeklinde konuştu.

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