Köpek kulübesinden bile uyuşturucu çıktı Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpek kulübesinden bile uyuşturucu çıktı Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İHA

Köpek kulübesinden bile uyuşturucu çıktı Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Antalya’da jandarma ekiplerinin ihbar üzerine operasyon düzenlediği evde çok miktarda uyuşturucu madde ile ateşli silah ve döner bıçağı ele geçirildi. Operasyonda 68 bin 510 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para da bulunurken, olay anında uyuşturucu madde almak isteyen 4 kişi ile birlikte toplamda 8 kişi yakalandı. Yakalanan 8 kişiden 4’ü gözaltına alındı.
Kepez ilçesi Habibler Mahallesi'nde İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce F.K. isimli şahsın organizesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi alınması üzerine 21 Mayıs Cumartesi günü Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT timleri ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte söz konusu şahsın ikametinde ve bahçedeki köpek kulübesinde yapılan aramada; 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 6 paket toplam 26 gram eroin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 63 bin 110 TL, 265 dolar ve 70 euro olmak üzere toplam 68 bin 510 TL, 16 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 1 adet döner bıçağı ele geçirildi. 4 şahsın uyuşturucu madde almak için eve girdikleri tespit edilerek uyuşturucu madde ticareti yapıldığı anda evde bulunan 4 kişi ile birlikte toplam 8 şüpheli olay yerinde yakalandı.
Olay ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda yakalanan 4 şüpheli 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli hakkında ise 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TJOD Başkanı Tıraş: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı konusunda açık oluşmasından endişeliyiz
YEREL HABERLER TJOD Başkanı Tıraş: Kadın hastalıkları ve doğum ...
Antalya’da jandarmadan yasa dışı bahis, kumar, tombala denetimi
YEREL HABERLER Antalya’da jandarmadan yasa dışı bahis, kumar, ...
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada
YEREL HABERLER Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi ...
21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri başladı Kemer'in sualtı zenginliğini görüntülemek için daldılar
YEREL HABERLER 21. Uluslararası Kemer Sualtı Günleri ...
BAİB Başkanı Çavuşoğlu:" İhracatçılar Antalya Limanı’nı aktif olarak kullanamıyor"
YEREL HABERLER BAİB Başkanı Çavuşoğlu:" İhracatçılar Antalya ...
Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti Korna çalarak ve sözlü olarak uyardığı patenli genç karayolunda tırdan ayrılıp yoluna devam etti
YEREL HABERLER Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen ...
Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Mahra'nın ailesi dernek kurdu
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Mahra'nın ailesi ...
Gece yarısı ‘derede ceset var’ ihbarı polisi harekete geçirdi Ceset olduğu düşünülen poşetten çöp çıktı
YEREL HABERLER Gece yarısı ‘derede ceset var’ ihbarı polisi harekete ...
2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı, ülkesinde üniversitede ders veriyormuş
YEREL HABERLER 2 çocuğunu öldürüp eşini yaralayan Ukraynalı, ...
Evlat edindikleri otizmli Yiğit'ten vazgeçmediler
YEREL HABERLER Evlat edindikleri otizmli Yiğit'ten vazgeçmediler
Antalya’da 160 yıllık “Polisin Konağı” restore edilecek
YEREL HABERLER Antalya’da 160 yıllık “Polisin Konağı” restore ...
Minik öğrenciler, Antalya Hayvanat Bahçesi’nde resim yaptı
YEREL HABERLER Minik öğrenciler, Antalya Hayvanat Bahçesi’nde resim ...
Muratpaşa Yaşlı Meclisi üyeleri, çocuklara masal okudu
YEREL HABERLER Muratpaşa Yaşlı Meclisi üyeleri, çocuklara masal ...
Çocuk fotoğraflarında kırmızı çıkan göz bebeği rengi sağlık habercisi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yenal Ertan: "Çocuklarda fotoğraf çekerken, normal koşullarda göz bebeğinin içinin kırmızı görünmesi gerekir, Retinoblastom ilerlediyse kırmızı yerine beyaz görünebiliyor" "Retinoblastom çok nadir görülen bir hastalık, kötü huylu olması nedeniyle erken tanıyla tedavi edilebilen bir rahatsızlık"
YEREL HABERLER Çocuk fotoğraflarında kırmızı çıkan göz bebeği rengi ...
Dünya arıcıları ve bilim insanları Türkiye’de bir araya geliyor
YEREL HABERLER Dünya arıcıları ve bilim insanları Türkiye’de bir ...
'Ateş savaşçıları' yangın sezonuna hazırlanıyor
YEREL HABERLER 'Ateş savaşçıları' yangın sezonuna hazırlanıyor
Alanya’da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
YEREL HABERLER Alanya’da orman yangınında 3 dekar alan zarar gördü
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)
YEREL HABERLER Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı ...
Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı
YEREL HABERLER Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba tutuklandı
Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tır, otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı
Otomobil takla attı: 2’si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 2’si ağır 3 yaralı
Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı (2)
YEREL HABERLER Ukraynalı baba, 2 çocuğunu öldürüp, eşini yaraladı ...
Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba adliyeye sevk edildi Çocuklarını öldüren Ukraynalı baba eski milletvekili çıktı Baba, ilk ifadesinde, "Sakinleştirici kullanıyorum, ne yaptığımı bilmiyordum" dedi.
YEREL HABERLER Antalya'da iki çocuğunu katleden Ukraynalı baba ...
Antalya'da iki noktada orman yangını
YEREL HABERLER Antalya'da iki noktada orman yangını

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.