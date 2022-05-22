Alanya’da çığırtkanlık ve hanutçuluk yapan 5 işyeri mühürlendi

Alanya’da zabıta ekipleri tarafından çığırtkanlık ve hanutçuluk yaptığı tespit edilen 5 iş yeri 7 gün süreyle mühürlenerek, ticari faaliyeti durduruldu.

Alanya’da zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde hanutçuluk veya çığırtkanlık yaptığı belirlenen 5 iş yerini mühürledi. Alanya Belediyesi, çığırtkanlık ve hanutçuluk yaptığı belirlenen işyerlerine idari para cezası da uyguladı. Zabıta ekipleri, ilgili işyerlerinin hanutçuluk ve çığırtkanlıktan dolayı kapatıldığını açıklayan afişleri de işletmelerin girişine astı. Bundan sonra da hanutçuluk ve çığırtkanlıktan ceza alan işyerlerinin bu şekilde ifşa edileceği açıklandı.



“Gelir ve itibar kaybına uğramamak için bu eylemlerden kaçınmalılar”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, hanutçuluk ve çığırtkanlığı önlemek için sıkı denetim ve cezaların devam edeceğini belirtti. Yasakların tekrarlı ihlali halinde cezaların katlandığını, işletmelerin gelir ve itibar kaybına uğramamaları için yasaklı eylem ve uygulamalardan kaçınmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Yücel, esnafları ahilik kurallarına uygun davranmaları konusunda uyardı. Başkan Yücel, “Şehrimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimize yapılan çirkin davranışlara asla izin vermeyeceğiz. Kaymakamlığımız ve Emniyet Müdürlüğümüz ile iş birliği içinde bu tür çirkin davranışlarla mücadelemiz devam edecek. Kurallara uymayan, kentin düzenini ve huzurunu bozmaya yönelik davranışlara asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.