Emanet verdiği motosikletinden geriye yakıt deposunun kapağı kaldı Otomobille çarpışan motosiklet, yolda sürüklenip alev alev yanarak küle döndü, sürücüsü ise yaralandı Küllerin arasından yakıt deposunun kapağı ile plakasını eline alan adam, arkadaşının yaralandığını öğrenince “Yeter ki cana bir şey gelmesin” dedi

Antalya’da motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, yolda metrelerce sürünen motosiklet alev alev yandı, sürücüsü ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelip emanet verdiği motosikletin küle döndüğünü gören sahibi ise motosikletinden geriye kalan tek sağlam parçayı eline alıp, “Bir sağlam yakıt deposunun kapağı kalmış ama yeter ki cana gelmesin" dedi.

Kaza, Kepez ilçesine bağlı Fabrikalar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette giden Osman Ünal’ın kullandığı 07 MHK 97 plakalı motosiklet ile Emel C.’nin kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kask taktığı belirtilen Ünal yola savruldu, motosikleti de yerde sürüklenip bir anda alev aldı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de yanan motosikleti söndürdü. Küle dönen motosiklet, çağırılan belediye ekiplerince yol kenarına alındı.



Elinde sadece yanmış plaka ve yakıt deposu kapağı kaldı

Kazayı duyup olay yerine gelen motosikletin sahibi ise küle dönen motosikletini görünce ilk başta bir şok yaşadı. Sürücünün arkadaşı olduğunu ve motosikleti emanet olarak verdiğini söyleyen Muharrem Aykut Yalın, eline plaka ve yakıt deposu kapağını alıp, “Bir sağlam bu kalmış. Kuryeciydi, emanet motosikleti istemişti benden. Yapacak bir şey yok. Yeter ki cana bir şey gelmesin, gerisi hallolur” dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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