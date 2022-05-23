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Acemi tırnakçılar sert kayaya çarptı, 200 TL bırakıp marketi terk ettiler Markette tırnakçılık yapmak isteyen 2 kadın, marketçi kadın durumu fark edince 200 TL'yi bırakıp kaçtı

İHA

Acemi tırnakçılar sert kayaya çarptı, 200 TL bırakıp marketi terk ettiler Markette tırnakçılık yapmak isteyen 2 kadın, marketçi kadın durumu fark edince 200 TL'yi bırakıp kaçtı

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir makete gelip kola ve bisküvi alma bahanesiyle tırnakçılık yaptığı iddia edilen 2 kadın, marketçi kadının dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı. İki şüpheli, marketçi kadının polisi araması üzerine verdikleri 200 TL’yi bırakıp kaçtı.
Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi’ndeki markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, markete gelen iki kadın kola ve bisküvi aldıktan sonra 200 TL vererek paranın üzerini market işletmecisi Esma Zümrül’den aldılar. Tırnakçılık yöntemiyle aldıkları paralardan 100 TL’yi el çabukluğuyla cüzdanın altına koyan kadınlardan bir tanesi, kolanın pahalı olmasını bahane ederek almaktan vazgeçtiklerini, Zümrül’den paralarını geri vermesini istedi. 100 TL’nin cüzdanın altına konulduğunu fark eden Zümrül, 100 TL’yi de vermelerini isteyince durumun fark edildiğini anlayan kadınlar bağırmaya başladı. Zümrül, verdiği paraları tamamen alırken, markete gelen komşuları da polisi aramaya başlayınca iki şüpheli marketçiye verdikleri 200 TL’yi almaya vakit bulmadan hızla marketten çıkıp uzaklaştı.

“Polis lafını duyunca 200 lirayı da bırakıp gittiler"
İki kadının markete geldiğini, dışarıdaki dolaptan 2 kola aldıklarını belirten market işletmecisi Esma Zümrül, “İçeriden de 1 kek aldılar. Kolaların tanesi 8 lira kek 3 lira olmak üzere toplam 19 lira tuttu. 200 lira verdiler. Ben para üstünü hazırlayıp verdim. Tam bu sırada bana kolaları 2,5 liradan vermemi istedi. Ben de veremeyeceğimi söyledim. 'O zaman paramı geri ver' dedi. Tam bu sırada 100 TL’yi cüzdanının altına aldı. Parayı verdi. Paranın 100 TL eksik olduğunu gördüm. 100 lirayı da istedim. Parayı aldıktan sonra 'Çık dışarı polis çağırıyorum' dedim. Polis lafını duyunca 200 lirayı da bırakıp gittiler. Hemen polisi arayıp durumu anlattım” dedi.

Kaçarken tehdit yağdırdılar
Diğer taraftan şüpheli kadınların markete girme ve çıkıp gitme anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, markette olaylar yaşanırken marketin kapısında oynayan küçük kızın karşı komşularını çağırması, komşuların gelmesi, marketten çıkan kadınların tehditler savurarak gitmeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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