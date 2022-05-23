Büyükşehir gönüllü gençler için GloRe’a üye olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gönüllü gençlerin kazandığı becerilerin tanınırlığını sağlayan GloRe Ağı’na üye olacak.

Gençlerin güçlendirilmesine odaklanan bir yaklaşımla Genç Antalya Gönüllüleri programını yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin programdan edindikleri becerilerin tanınırlığını sağlamak için Uluslararası GloRe Ağı’na üye olacak. Büyükşehir Belediyesi Meclisi Mayıs ayı oturumunda Büyükşehir Belediyesi’nin GloRe Ağı’na üyeliğini içeren maddeyi onaylandı. Büyükşehir Belediyesi’nin Genç Antalya Gönüllüleri programını tamamlayan gençler, uluslararası olan bu sertifikaya sahip olabilecek.



“Yerel gönüllülüğe uluslararası sertifika”

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Genç Antalya Gönüllüleri programı ile gençlerin kendi projelerini yürütmeleri, sosyal çalışmalar ve belediye etkinliklerinde yer alıp belediye etkinliklerine katılarak kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliği ile yürütülecek GloRe Ağına üyelik çalışması ile Genç Antalya Gönüllüleri programı çerçevesinde yer alan gençlerin yerelde kazandıkları becerilerin uluslararası bir sertifika ile görünür kılınması amaçlanıyor.



“Glore Ağı nedir?

GloRe Ağı, yerel ve uluslararası gönüllüler tarafından kazanılan yaşam becerilerinin belgelendirilmesini sağlayan GloRe Sertifikasyon Sistemi de dahil olmak üzere GloRe Platformunu ve tüm içeriğini yöneten uluslararası bir şemsiye kuruluştur.

2017 yılında kurulan bu ağ Sivil Toplum Kuruluşlarının küresel olarak tanınmasını şu yollarla güçlendirmeyi amaçlıyor: “Yerel ve uluslararası gönüllülükle kazanılan yaşam becerilerinin tanınması için yenilikçi bir araç geliştirmek; Gönüllülük sırasında elde edilen yetkinliklerin tanınmasını üzerine savunuculuk çalışmalar yapmak; Gönüllülerin istihdam edilebilirliğini ve kişisel gelişimini teşvik etmek; Dünyanın her yerinden gönüllülük alanında faaliyet gösteren STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi ve birbirleriyle işbirliklerinin güçlendirilmesi; Gönüllülük sektörünün ve toplumdaki rolünün tanınmasını teşvik etmek.”

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