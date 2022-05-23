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Tek tek elle toplanıyor, kilosu 360 TL'ye kadar çıkıyor Soğuk hava sebebiyle yaban mersininde gecikmeli hasat dönemi başladı

İHA

Tek tek elle toplanıyor, kilosu 360 TL'ye kadar çıkıyor Soğuk hava sebebiyle yaban mersininde gecikmeli hasat dönemi başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde yaban mersini için hasat dönemi başladı. Özenle tek tek toplanan ve 'Blueberry' adı ile de bilinen yaban mersinlerinin kilogram fiyatı 250 ila 360 TL arasında tüketiciye sunuluyor.
Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi'nde 27 dönüm alan üzerinde yetiştirilen yaban mersinleri özenle tek tek toplanıyor. Diğer ürünlerde olduğu gibi yaban mersini de kış aylarındaki soğuk hava, fırtına dolu gibi doğa olaylarından etkilendi ve 1 ay gecikmeli olarak hasadına başlandı. Kış aylarında yetiştirilen yaban mersini için saman ve lastik yakarak ürünün üşümemesi ve direncini arttırmak için hem dışardan hem içerden korumaya aldıklarını belirten Ziraat Mühendisi Ayfer Hız, "Sloganımız 'Haydi kızlar verime' idi, kızlar bizim sözümüzü dinledi. İstediğimizin de üstünde bir verime ulaştırdı. O yüzden mutluyuz" dedi.

“İsteğimizin üstünde bir verime ulaştık”
27 dönümlük arazide yaban mersini yetiştiriciliği yaptıklarını belirten Ayfer Hız, “Burada yaklaşık 9 bin saksımız var. Saksı başı 4 kiloyu hedeflemekteyiz. Hasat dönemimiz 1 buçuk2 ay dönemi içerisinde değişiklik göstermekte. Bu sene soğuk ve donlardan ufak bir miktarda etkilendik. Antalya'ya kar bile yağdı. Tabii ki biz bitkilerimizin direncini doğru bir şekilde arttırdık. Ürünlerin üşümemesi için bazı fiziksel uygulamalar yaptık. Saman, lastik yakımı gibi. Bitkiyi hem dıştan korumaya aldık. Hem içten besleyerek korumaya aldık ve bugüne geldik. Hatta bizim sloganımız, 'Haydi kızlar verime' idi, kızlar bizim sözümüzü dinledi. İstediğimizin de üstünde bir verime ulaştırdı. O yüzden mutluyuz" dedi

Müşteri problemi yok
Blueberry'e olan talebin hiçbir zaman azalmadığını, devamlı bir müşteri portföyü olduğunu söyleyen Hız, "Sürekli aktif bulunan bir ürün. Ürünün pazarlama kısmına değinecek olursak, büyük zincir marketlerde oldukça büyük talep var. Ayrıca birebir iletişimde olduğumuz müşterilerimiz de var. Bizim bahçemizde 3 çeşit ürünümüz var. Hepsinin spesifik özellikleri var. Kalibreleri, aroma oranları ve meyvenin üzerindeki puslu yapı farklılık gösteriyor. Biz de talebe bağlı olarak istedikleri ürünü tüketiciye sunuyoruz. Bazı meyvelerimiz ekşili, tatlılı, kimisi çok tatlı, bazıları biraz kekremsi ama kalibreleri standardın üstünde. Müşteriyi asıl etkileyen aromadan sonra kalibreleri oluyor. Meyve ne kadar iriyse, talep de o kadar çok oluyor. Ürünlerimizin kilosu 250360 TL arasında değişiklik gösteriyor. Dönemine göre artış ya da düşüş olabiliyor. Ürünlerimiz 125 gram şalelerde satılıyor. Özenle bayanlarımızın tek tek topladığı ürünler dalından doğrudan tüketiciye ulaşmış oluyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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