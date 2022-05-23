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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da ruhsatsız iş yerine kumar operasyonu

İHA

Antalya’da ruhsatsız iş yerine kumar operasyonu

Antalya’nın Kepez ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerine yapılan operasyonda kumar oynatıldığı tespit edildi. İş yerinde suç delili taşıyan eşyalara el konulurken işletme sahibine ve kumar oynayan şahıslara adli işlem yapıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince kumar suçu ile ilgili gece saat 01.30 sıralarında yapılan operasyonda; Kepez ilçesinde ruhsatsız olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı alındı. İhbar üzerine Ahlak Büro Amirliğinde görevli personel ile düzenlenen operasyonda işletme içerisine girildiğinde, kılıç masası tabir edilen çuha kaplı masa etrafında kumar oynayan şahısların olduğu görüldü. Suç eşyası ve delili olma niteliği taşıyan 52 adet iskambil kağıdı, 6 bin 250 TL ve 100 dolara el konuldu. İşletme sahibi olan şahsa Kumar Oynatılması için Yer ve İmkan Sağlama’ suçun adli işlem yapıldı. Kumar oynayan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.
Öte yandan 2123 Mayıs tarihlerinde yapılan operasyonlarda kafe, dernek lokali ve ruhsatsız olarak faaliyet gösteren toplamda 5 adreste kumar oynatıldığı tespit edildi. 2 adet bilgisayar, 1 televizyon, 6 deste İskambil kağıdı, 12 bin 750 TL ve 400 Dolar paraya el konuldu. Kumar oynayan 18 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan 32 bin 742 TL idari para cezası uygulandı. 5 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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