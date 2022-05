NFT sanatçısı 11 yaşındaki Selim Şamil: “Çizdiğim resimleri dijital mecralarda tanıtmak istiyorum”

NFT çılgınlığı küçük yaşlara kadar indi. Daha önce bir çok NFT çalışmasını tanıtan 11 yaşındaki Selim Şamil, bu alanda yeteneklerini geliştirip ünlenmek istiyor.



Teknoloji her grubunu kendine çekiyor. NFT çalışmalar yapıp dijital mecralarda tanıtımını yapan yaş grubu 18’in altına indi. Global bir NFT sitesinde çalışmalarını tanıtan 11 yaşındaki Selim Şamil, “Dijital mecra, oldukça kapsamlı ve herkesi içine alan bir dünya. Yeteneklerinin farkında olan ve interneti yeteneğini geliştirmek için kullanan kişiler için bir fırsat olarak da düşünülebilen dijital dünya, bana ve hayallerime oldukça fazla katkıda bulundu” dedi.



“Resim yapmanın beni geliştirdiğine ve özgürleştirdiğine inanıyorum”

3 yaşından beri yaptığı resimleri toplayıp babasının desteğiyle dijitale çevirmek isteyen Şamil, “Şu anda 11 yaşındayım ve bugüne kadar birçok resim yaptım. Resim yapmanın beni geliştirdiğine ve özgürleştirdiğine inanıyorum. Bu nedenle resim yaptığım her an kendimi çok huzurlu hissediyorum. Biliyorsunuz son dönemlerde teknoloji oldukça fazla gelişti. NFT de gelişen teknolojinin bir ürünü. Birçok kişi, benzersiz ve özgün çalışmalarını dijitale çevirerek sanat eserlerinin tanıtılmasını sağlıyor. Biz de babamla birlikte bu konuda çalışmalarda bulunduk. Resimlerimi dijitale taşıyarak aslında bu alana bir giriş yaptık” sözleriyle dijital dünyadaki çalışmaları hakkında açıklamada bulundu.



“Resim alanında yeteneğim olduğuna inanıyorum”

Şamil, “Ne görürsem ne hayal edersem yapıyordum. Bu, benim için bulunmaz bir nimetti. Çünkü hayal etmek ve hayal ettiklerini kâğıda aktarmak, insanın kendisini çok daha keyifli hissetmesini sağlıyor” diye konuştu.

Ebeveynlerinin bu süreçte kendisine destek verdiğinden bahseden Şamil “Babam 7 yaşımdayken, çizdiğim bir resmi, bir araba firması tarafından liselerarası düzenlenen yarışmaya yollamış. Yetkili isimler yaşıma inanmadıkları için şaşırmışlar ve gerçekten resmi benim yapıp yapmadığımı teyit etmek istemiş” ifadelerini kullandı.



“Çalışmalarımı dijital mecrada beni takip eden insanlara sunuyorum”

Yaptığı resimleri dijitale çeviren Şamil, “Global bir NFT sitesine ‘GetaNFT’ markamız ile giriş yaparak resimlerimizi buraya aktardık. İlk zamanlarda herhangi bir hareketlilik olmasa da zamanla sosyal mecrada resimlerim tanınmaya başladı. Bu durum beni gerçekten çok mutlu etti. ‘MonsterFamily’ adlı bir koleksiyonumuz çok beğeni topladı. GetaNFT markamızın satış hacmi 250 bin dolara kadar çıktı. Başarımın takdir görmesi benim için her şeyden çok daha önemliydi. Yaptığım çalışmalarla kimsesiz çocukların hayatlarına dokunmak istiyorum. Herkesin bir hayali olsun diye hayallerimi resimleştiriyorum” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

