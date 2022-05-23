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Batı Akdeniz ticaretinin kalbi iki gün boyunca ANFAŞ’ta atacak Antalya, Burdur ve Isparta güçlerini birleştiriyor ATSO Başkanı Davut Çetin: “Ticaret buluşmaları iş insanlarımıza tanışma ve yeni iş fırsatları sağlayacak”

İHA

Batı Akdeniz ticaretinin kalbi iki gün boyunca ANFAŞ’ta atacak Antalya, Burdur ve Isparta güçlerini birleştiriyor ATSO Başkanı Davut Çetin: “Ticaret buluşmaları iş insanlarımıza tanışma ve yeni iş fırsatları sağlayacak”

Batı Akdeniz ekonomisinin üç lokomotif kenti Antalya, Burdur ve Isparta’nın kamu ve özel sektörü, bölgede iller arasında işbirliği ve ticareti geliştirmek için 2627 Mayıs’ta ANFAŞ’ta buluşuyor.
Tarihçi, Akademisyen, Yazar İlber Ortaylı’nın “Osmanlı’dan Günümüze Ekonomi Tarihi” konulu bir seminerle renk katacağı organizasyonda, Devlet Destekleri Zirvesi, ETicaret Sokağı, iş insanlarını buluşturacak hızlı network ve B2B etkinlikleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BAKA işbirliğiyle SANTEK Yat İmalatı Sektör Buluşması, alanında öncü isimlerin katılımıyla; İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Çevreci Dönüşüm ve Yeni Dünyada Girişimcilik konulu oturumlar düzenlenecek.
Antalya Havalimanı’nın ana sponsorluğunu üstlendiği dev buluşmada; üç ilin valilikleri, belediyeleri, oda ve borsaları, iş insanları dernekleri, üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve girişimcilik merkezleri, devlet destekleri sağlayan kurum ve kuruluşlar ile bölgede faaliyet gösteren firmaların stantları olacak.

“Üç il el ele verdik”
BAGEV ve ATSO Başkanı Davut Çetin, “Birlikten Güçlü Ticarete” mottosuyla ilk kez düzenlenen etkinliğin gerçekleşmesinde Antalya, Burdur ve Isparta valileri, belediye başkanları, ticaret ve sanayi odaları ile borsaları, iş insanı derneklerinin el ele vermesinin önemli rolünün olduğunun altını çizdi. Covid 19 pandemisi sonrasında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki işletmelerin birbirleri ile etkileşimi artırmayı ve bölge ekonomisinin daha yüksek katma değer üretmesine fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Davut Çetin, “Batı Akdeniz Ticaret Buluşması, bölgesel ticareti geliştirme, dijital ve çevreci dönüşüme öncülük etme amacıyla Batı Akdeniz Bölgesi’nde oda ve borsaların, kamu kurumlarının ve SİAD’ların katılım ve destekleriyle düzenlenecek ve binlerce iş insanını bir araya getirecek büyük bir etkinliktir” dedi.

“Ticaret buluşmaları iş insanlarımıza tanışma ve yeni iş fırsatları sağlayacak”
Buluşmaların yeni iş fırsatları doğuracağını belirten Çetin, “Antalya firmaları satın almalarının yüzde 37’sini Antalya firmalarından, yüzde 2 civarında bir kısmı Burdur ve Isparta firmalarından yapmaktadır. Bunun bir nedeni tarım ve turizme dayalı ekonomik yapı, fakat diğer nedeni ise bölgemiz KOBİ’lerinin kendilerini ve ürünlerini yeterince tanıtamamalarıdır. Antalya’daki bir işletmenin, Burdur, Isparta’daki, hatta Antalya içindeki ticaret yapabileceği işletmeden haberi olmayabiliyor. Bu nedenle ANFAŞ’ta bölgemiz firmalarının birbirleri ile ikili görüşmeler yapacağı bir alan oluşturacağız. İş insanları yeni müşteri edinme, yeni tedarikçilerle tanışma imkanı bulacak. İki gün boyunca bölge içi ticaret ve yatırım imkanlarının geliştirilmesini planlıyoruz. Bölgemizde sektörlerin birbirlerini tamamlayıcı alanlarını görmeleri, tedarik zincirinde birbirleri ile ilişkilerinin artırılarak bölgenin ticari ve sanayi kapasitesinin geliştirilmesi ve bu şekilde ileri teknoloji ve katma değeri yüksek ürünler için işbirliği imkânlarının geliştirilmesini hedefliyoruz. Antalya’nın, Burdur’un, Isparta’nın ve ilçelerimizin potansiyelini daha iyi değerlendirelim, işletmelerimizin ticaretini artıralım, bölgemizde oluşturulan katma değeri birlikte artıralım istiyoruz. Odamız tarafından 5 yıldır yapılan Antalya Devlet Destekleri Zirvesi’nin altıncısı bu yıl düzenlenecek. Zirvede Bakanlıklarımız ihracat, üretim, yatırım, istihdam, arge teşviklerini anlatacak, iş insanlarımız teşviklerle ilgili sorunlarını yetkililerle konuşma fırsatı bulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve BAKA işbirliğiyle bölgemizdeki yat üreticileri ile ulusal tedarikçilerin bir araya geleceği SANTEK Yat İmalatı Sektör Buluşması yapılacak" diye konuştu

“İlber hoca “ekonomi” konuşacak”
Anfaş’ta iki gün sürecek “Batı Akdeniz Ticaret Buluşması” çerçevesinde iş dünyasının ve kamuoyunun ilgisini çekecek birçok önemli etkinliğin yapılacağını belirten Davut Çetin, “Etkinliğin birinci gününde Tarihçi, Akademisyen, Yazar İlber Ortaylı, “Osmanlı’dan Günümüze Ekonomi Tarihi” konulu bir seminerle bizimle olacak. İkinci gününde ise TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu etkinliğimize katılarak ‘Girişimcilik İnovasyon’ başlıklı bir konuşma yapacak. Konusunda öncü isimlerin katılımıyla; İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Çevreci Dönüşüm ve Yeni Dünyada Girişimcilik gibi konularda oturumlar düzenlenecek. Üç ilin oda ve borsalarının stant alanlarında bölgemiz girişimcileri bir araya gelecek. Ayrıca, BAKA, 3 ilin üniversite Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve girişimcilik merkezleri ile “devlet destekleri” sağlayan kurum ve kuruluşların stantları da yer alacak. En çok ilgi çekeceğini düşündüğümüz alan ise ETicaret Sokağı. Bölge firmalarının dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlamak amacıyla oluşturduğumuz bu sokakta, firmalarımızın yanı sıra, genç girişimcilerimiz ve girişimci adaylarımız dünyanın ve ülkemizin önde gelen eticaret firmalarının temsilcileri ile bir araya gelecekler. Tüm etkinlikler ücretsiz gerçekleşecek. Antalya, Burdur ve Isparta’dan tüm vatandaşlarımızı ANFAŞ’a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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