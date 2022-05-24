Antalya'ya şehit ateşi düştü



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28) şehit oldu. Güler'in acı haberi, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, Meluni Dağı bölgesinde bugün 05.25'te teröristlerle çıkan ve 3 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit Teğmen Güler'in acı haberi, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Güler'in evine Türk bayrakları asıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Berrin ve babası Mesut Güler'in yakınları, taziye evine akın etti.

Şehit Piyade Teğmen Güler'in bekar olduğu, cenazesinin kente getirildikten sonra Uncalı Şehitliği'ne defnedileceği kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-05-24 15:01:23



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