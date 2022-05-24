Hava ısındı, sebze meyvenin fiyatı düştü



Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KIŞIN kilosu 30 liraları gören domates, patlıcan ve biberin etiketi, havaların ısınmasıyla 58 liraları gördü. Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Domates 8 lira, salatalık 1,50, kabak 2-3 lira, patlıcan 6-7 lira, biber 3-4 lira arasında. 1 ay öncesine kadar fiyatlar 30 liraydı" dedi.

Örtü altı üretim merkezi Antalya, yaş sebze ve meyveyi hem iç pazara hem yurt dışına sunuyor. TIR'lar ve uçaklarla kargoyla gönderilen sebze meyvenin fiyatı bu yıl üreticiyi de tüketiciyi de memnun etmedi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmesi nedeniyle rekolte düştü. Arztalep dengesi bozulduğu için ürünlerin kilo fiyatları 2530 liraları gördü.

'TÜKETİCİ İÇİN GÜZEL GÜNLER GELDİ'

Havaların ısınmasıyla hasat süresi kısalıp tarla ürünleri de piyasaya çıkınca fiyatlarda değişim yaşandı. Antalya Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde fiyatlar geçen haftaya göre büyük değişiklik gösterdi. Antalya Hal Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, fiyatların düşüş yaşadığını belirtti. Üreticinin ve tüketicinin fiyatlardan memnun olduğunu anlatan Yılmaz, "Artık fiyatlar tüketici için uygun diyebiliriz. Domates 8 lira, salatalık 1,50, kabak 2-3 lira, patlıcan 6-7 lira, biber 3-4 lira arasında. 1 ay öncesine kadar fiyatlar 30 liraydı. Bu fiyatlar çiftçiyi kurtarmıyor. Kışın yüksek satıp şimdi de düşük satıp bir ortalama alınınca çiftçi de memnun kalıyor. Artık mevsimler değişti. Bir dönem ürün az, fiyatlar yüksek olacak. Bir dönem de ürün bol, fiyatlar düşük olacak. Maliyetler artmasına rağmen üreticiler kışın elde ettikleri gelirle bütçelerini dengeledi. Tüketiciler için güzel günler geldi" diye konuştu.

SEMT PAZARINDA ETİKETLER DÜŞTÜ

Toptancı halindeki fiyatların düşüşü semt pazarına da yansıdı. Alışveriş için gelen vatandaş da esnaf da halinden memnun olduğunu dile getirdi. 100 lira ile pazara geldiğini belirten Ali Aksoy, "100 liraya önceden 2 poşet bir şey almadan gittiğim oldu. Şimdi fiyatların düştüğünü görünce şok oldum" dedi.

Semt pazarı esnafı İsmet Ural, yaz dönemi boyunca fiyatların ürünün bolluğu nedeniyle düşük olacağını, ancak kışın yine yükseleceğini anlattı.

Domates ve salatalık alan Murat Yıldız, "Uzun zamandır fiyatlar bayağı yüksekti. Ancak bugün düşük olduğunu gördüm. Kahvaltı için domates ve salatalık aldım" diye konuştu.

Meyve satışı yapan Umut İmal, kirazı geçen hafta 75 liraya, bu hafta 15 liradan sattığını söyledi. Meyve tezgahında erik 15, kayısı da 15 liradan alıcı buldu. Toptancı halinde kilosu 4,25 liradan alıcı bulan karpuz ise semt pazarında kilosu 5 liraya satıldı.

İbrahim Tenekeci, geçen hafta piyasanın yüksek olduğunu, bu hafta başı itibarıyla fiyatların düştüğünü söyledi. Tenekeci, "75 kuruş karla karpuz satıyorum. Toptancı halinde 2 liraya dahi karpuz var. Esnafın girdi maliyetleri artsa da fiyatlar düşüşe geçti" diye konuştu.

ANTALYA TOPTANCI HALİ'NDE GÜNCEL FİYATLAR

Antalya Toptancı Hali'nde bugün yapılan piyasanın ardından sebzelerin kilogram fiyatları da belirlendi. Buna göre fiyatlar şöyle:

Domates 8-10 lira, sivri biber 9 lira, çarliston biber 4 lira, dolmalık biber 8 lira, patlıcan 7 lira, kabak 3 lira, salatalık 1,5 lira.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-05-24 15:39:01



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