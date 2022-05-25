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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

İHA

Antalya'da zincirleme kaza: 1 ağır yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde 3 tır, 1 kamyon ile otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saat 20.30 sıralarında SerikAntalya D400 karayolu Yukarıkocayatak mevkiinde meydana geldi. 42 P 6210 plakalı tır, Recep K.'nın kullandığı 06 CZA 974 plakalı kamyon ile Selahattin İ.'nin kullandığı 34 BSU 444 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde seyir halindeki 34 DF 5584 plakalı tır ile 35 BCU 584 plakalı otomobilin de karıştığı zincirleme kaza sonrası olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 06 CZA 974 plakalı kamyon içinde sıkışan sürücü Recep K., itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar neticesinde çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat aksayan trafik ise araçların vinç yardımıyla kaldırılması sonrası tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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