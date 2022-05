Yabancı öğrencilerin staj tercihi Konyaaltı Belediyesi

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi çerçevesinde Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde staj yapan Sırbistan’dan gelen lise öğrencileri, verimli bir staj dönemi geçirdiklerini ifade ettiler.

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi çerçevesinde Konyaaltı Belediyesi’nde 3 haftalık staj dönemini tamamlayan Sırp öğrenciler, stajın son gününde yazıcı montajı ile ilgili eğitim aldı. Öğrenciler, staj süreleri boyunca, bilgisayar ve kamera kurulumu, yazılım, yazıcı kurulumu gibi teknik detaylar içeren eğitimleri deneyimleme fırsatı yakaladı.



“Uygulamalı eğitim”

Staj dönemi içerisinde belediyede ilgili personellerin, uygulamalı eğitim anlamında her türlü yardımı sağladıklarını söyleyen Sırbistanlı öğrencilerden Nikoleta Mojsijevic, staj için 15 öğrenciden oluşan bir grup olarak geldiklerini ifade etti. Üç hafta boyunca staj eğitimi aldıklarını belirten Mojsıjevıc, verimli ve eğlenceli bir staj dönemi geçirdiklerini dile getirdi. Bilgisayar, kamera gibi elektronik cihazlarla ilgili uygulamalı eğitim aldıklarını söyleyen Mojsıjevıc, “Burada eğlenceli zaman geçirdik. Benim için çok yeni bir deneyim. Burayı çok beğendim. Yazıcı takıp sökme işlemini staj döneminde yaptık. Açıklayıcı ve detaylı bir uygulama oldu” şeklinde konuştu.

