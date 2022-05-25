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Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan genç evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1372 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 2. kat dairesinde yaşayan Burak Güleç'ten (39) yakınları bir süredir haber alamadı. Eve gelen yakınları cevap alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri çilingir yardımıyla girdiği evde Güleç’i yerde hareketsiz şekilde buldu. Yapılan incelemede Güleç’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Burak Güleç'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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