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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pakistan ve Hindistanlı çift, ülkeleri arasındaki gerginlik nedeniyle Antalya'daki düğünle evlendi

DHA

Pakistan ve Hindistanlı çift, ülkeleri arasındaki gerginlik nedeniyle Antalya'daki düğünle evlendi


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ABD'de yaşayan Hindistanlı Smitha Kalan (24) ve Pakistanlı Ferhan Husgain (26), ülkeleri arasındaki gerginlik nedeniyle düğün yapamayınca Antalya'da dünyaevine girdi. Plajda önce İslami usullerle bir din görevlisinin nikah kıymasıyla başlayan düğün, Hindu gelenekleriyle devam etti.
Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir sorunu nedeniyle yaşanan gerilim, iki ülke vatandaşlarını da etkiliyor. Yaşadıkları ABD'de tanışan Hindistanlı Smitha Kalan ve Pakistanlı Ferhan Husgain, geçen yıl evlenmeye karar verdi. Aileler ilk başta çok şaşırıp, tepki gösterdi ancak gelin ve damadı tanıdıktan sonra evliliğe onay verdi. Ülkelerinin arasındaki gerginlik nedeniyle memleketlerinde düğün yapamayan çift, evlenecekleri ülke arayışına girdi. Birçok ülkeyi inceledikten sonra Türkiye'de karar kılan çift, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir plajda dünyaevine girdi.
GELİN DAMADIN AYAĞINI YIKADI
Hem Pakistan hem Hindistan geleneklerine göre yapılan düğün için Pakistan ve Hindistan'dan çiftin akrabaları Antalya'ya geldi. Plajda önce İslami usullerle bir din görevlisinin nikah kıymasıyla başlayan düğün, Hindu gelenekleriyle devam etti. Geleneğe göre gelin, damat Ferhan'ın ayağını yıkadı. Tören, Hindistan'da kalan ve düğüne gelemeyen yakınlarına da internet üzerinden canlı izletildi. Düğünde çiftin yakınları ve davetliler gönüllerince eğlendi.
'HAMBURGER SIRASINDA TANIŞTIK'
DHA muhabirine açıklamada bulunan Smitha Kalan ve Ferhan Husgain çifti, Türkiye'de bulunmaktan ve düğünü burada yapmaktan çok memnun olduklarını söyledi. Ailesinin Hindistan'da yaşadığını söyleyen Smitha Kalan, eşi Ferhan Husgain ile 6 yıl önce üniversiteye başladığı ilk gün hamburger sırasında tanıştıklarını anlatarak, "Öğle arasında yiyecek alacaktım. Ferhan geldi, 'Merhaba' dedi. Ben ilk başta Avrupa ülkelerinden zannettim. Pakistanlı olduğunu öğrenince çok şaşırdım" dedi. Ferhan Husgain'den bahsettiği ailesinin önce şok geçirdiğini anlatan Smitha Kalan, "Bana, 'Amerika'ya okula gittin. Orada milyonlarca insanın içinden bula bula bir Pakistanlıyı mı buldun' dediler. Daha sonra Ferhan'ı tanıyınca onlar da çok sevdi, evlenmemize izin verdiler" dedi.
ÜLKELERİN GERİLİMİ SORUN OLDU
Ferhan Husgain de Smitha ile tanıştıktan sonra ailesine bahsettiğinde ilk başta benzer tepki aldığını belirterek, "Ancak Smitha'yı onlar da sevdi. Evlenmeye karar verdiğimizde ailelerimizden sorun görmedik ama ülkelerimiz arasında yaşanan gerilim sorun oldu. Pakistan'da düğün yapsak Smitha'nın ailesi gelemeyecekti, Hindistan'da evlensek benim ailem gidemeyecekti. Biz de 3'üncü bir ülke arayışına girdik ve Türkiye'de karar kıldık. Düğünümüzü burada yaptık. Çok da güzel oldu. Daha önce hiç Türkiye'ye gelmemiştik, ilk defa geldik. Çok güzel bir ülke" dedi.
Çiftin düğünlerinin yapıldığı işletmenin sahibi Deniz Tanır, turizmciler olarak koronavirüs salgını ve hemen arkasından başlayan Ukrayna savaşı nedeniyle zor bir dönem yaşadıklarını belirtti. Bu süreçte alternatif turizmin öne çıktığını söyleyen Tanır, "Bu alternatif turizm mecraları arasında düğünler de önemli bir yer tutuyor. Hindistan düğünleri bütün dünyada meşhur. Bizim arkadaşlarımız da bu ülkede çalışmalar yapıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde düğün turizminde daha büyük gelişmeler olacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2022-05-25 12:01:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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