Manavgat'ta traktör 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, traktör ile birlikte 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. 76 yaşındaki talihsiz adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Gebece Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Ünal (76) isimli vatandaş, 07 L 5418 plakalı traktörü ile Gebece istikametinden Azak mevkii istikametinde bulunan yayla evine giderken, yayla evinin yakınında direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Traktör 50 metre aşağıdaki kayalara çarparak parçalara ayrılırken, traktör sürücüsü Hüseyin Ünal kayalara takılarak yaşamını yitirdi. Parçalara ayrılan traktör ise 300 metre mesafeye yayıldı.

Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekipleri, Olay Yeri İnceleme ekibi, Jandarma Trafik ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hüseyin Ünal’ın cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin yaptığı incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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