Dokumapark’ta Mesleki Eğitim Fuarı kapılarını açıyor

Kepez Belediyesi’nin katkıları ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘Mesleki Eğitim Fuarı’ 262728 Mayıs’ta Dokumapark’ta kapılarını açıyor.

Öğrencilerin kendi yetenek alanlarını keşfetmeleri, ortaokuldan ortaöğretime geçecek olan öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerini uygun meslek edinmeleri amacıyla düzenlenecek ‘Mesleki Eğitim Fuarı’, 26 Mayıs Perşembe günü Dokumapark’ta kapılarını öğrenciler için açıyor. Kepez Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek ‘Mesleki ve Teknik Eğimde Güçlü Adımlar Projesi’(MEGAP) çerçevesinde Antalya’nın genelinde eğitim vermekte olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin meslek tanıtımlarını gerçekleştireceği stantlar yer alacak. Öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek Mesleki Eğitim Fuarı’nda atölye çalışmaları ve sahne gösterileri yapılacak. Dokumapark’ta saat 11.00’de açılacak ‘Mesleki Eğitim Fuarına’ yetenek ve ilgi alanlarını keşfetmek isteyen tüm öğrenciler, üç gün boyunca stantları ziyaret edebilecek.

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