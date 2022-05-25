AGC Basın Ödülleri'nde DHA'ya 4 ödül



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2021 yılı Basın Ödülleri sonuçları belli oldu. Demirören Haber Ajansı (DHA) Antalya muhabirleri 3'ü haber, 1'i fotoğraf dalında 4 ödül aldı.

Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Basın Ödülleri sonuçlarını AGC Başkanı İdris Taş, Yönetim Kurulu üyeleri ve Jüri Başkanı olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Murad Karaduman birlikte açıkladı. AGC Başkanı İdris Taş, başvuran 145 eseri jürinin titizlikle incelediğini belirterek, ödül alan meslektaşlarını kutladı.

Jüri Başkanı Doç. Dr. Murad Karaduman, yarışmaya geçen yıllara göre yoğun katılım olduğunu belirterek, pandemiyle geçen bir dönemde çok sayıda nitelikli eserin yer almasının önemli olduğunu vurguladı. Nitelikli eserleri değerlendirirken çok zorlandıklarının altını çizen Doç. Dr. Karaduman, "Jüri üyeleriyle eserleri tek tek titizlikle inceledik ve puanladık. Haber dalında yoğun katılım vardı, bu bizi çok zorladı" dedi.

EN ÇOK ÖDÜL DHA'YA

'Yılın Haber Fotoğrafı' kategorisinde DHA muhabiri İbrahim Laleli, Manavgat yangınını söndürme çalışmaları sırasında çektiği '7'den 70'e' isimli fotoğrafıyla ödül alırken, 'Yılın Spor Haberi' kategorisinde DHA muhabiri Tolga Yıldırım'ın 'Ölümle dövüşüyor' haberi ödüle layık bulundu. 'İnternet GazeteciliğiHaber' kategorisinde DHA muhabiri Mehmet Çınar, 'Diskotekteki köpekbalığı için Almanya'dan çağrı' haberiyle ödül aldı. 'Yazılı BasınHaber' kategorisinde ise kendisine işkence yapan eşini öldüren Melek İpek ile ilk röportajı yapan DHA muhabiri Aslı Duran'ın 'Yeni hayata merhaba' haberi Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. 3'ü haber, 1'i fotoğraf dalında toplam 4 ödül alan DHA, en çok ödül kazanan basın kuruluşu oldu.

GENÇ İLETİŞİMCİLER

Yarışmada 'Genç İletişimci Ödülü'nün sahibi ise Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden 'Robot din görevlileri yaygınlaşabilir mi?' haberiyle Emre Gürlemiş oldu. Yine aynı fakülteden Şerif Ali Duman'ın 'Atatürk'ü son görenlerden Hasibe Özar' haberi de Jüri Teşvik Ödülü'ne layık bulundu. Nuri Dağtekin Özel Ödülü'nün sahibi AGC Başkan Yardımcısı Şifa Çiçek olurken, AGC Kurum Özel Ödülü ise bu yıl Corendon Airlines'e verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2022-05-25 13:11:06



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