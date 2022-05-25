Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Zübeyde Hanım Caddesi'nde çevreyolu istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine gitmekte olan Vedat Ö.’nün kullandığı 07 LNZ 16 plakalı Tofaş şahin marka otomobilin, Doğu GarajıSanayi kavşağında Barbaros Caddesi'nden Zübeyde Hanım Caddesi'ne girmekte olan Ercan E.’nin kullandığı 09 RE 489 plakalı motosiklete çarpması sonucunda meydana geldi.
Otomobilin kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan E., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.