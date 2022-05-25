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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MATSO Başkanı Güngör, kan bağışında bulundu

İHA

MATSO Başkanı Güngör, kan bağışında bulundu

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası( MATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör kan bağışında bulundu.
Kızılay’ın Manavgat Cumhuriyet Meydanı Manavgat Kaymakamlığı önünde kurduğu kan bağış çadırına arkadaşları ile birlikte gelen MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör Kızılay’a kan bağışında bulundu.

“Kan bağışlamak hayat kurtarır”
Beraberindekiler ile birlikte toplam 3 ünite kan bağışında bulunan MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, Kan bağışlamanın hayat kurtaracağını belirterek herkesin bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledi.
Kızılay’a belirli aralıklarla kan bağışında bulunduklarını kaydeden Başkan Güngör, “ Kan bağışı konusunda halkta bir bilinç oluşması için belirli aralıklarla kan bağışında bulunuyoruz. Hem toplumun dikkatlerini bu noktaya çekmek, hem de sağlıklı olmak için kan verebilecek insanlarımızın bağış yapmalarını öneriyoruz” dedi.

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