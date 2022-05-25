Kaş Tarım Sergisi açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaş Tarım Sergisi açıldı

İHA

Kaş Tarım Sergisi açıldı

Bu yıl ilk kez 2426 Mayıs’ta düzenlenen Kaş Tarım Sergisi, MARFO Fuarcılık Organizasyonuyla Kınık Mahallesi’nde açıldı.
Kapalı Pazar Yerindeki açılışa, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, İl Tarım Müdürü Gökhan Karaca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Antalya İl Başkanı Murat Barış, AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Tarım sektörünü destekliyoruz”
Başkan Mutlu Ulutaş, programda yaptığı konuşmada, verilere göre, Kaş nüfusunun yüzde 60’ının tarımla uğraştığını, buradan Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasına ihracat yapıldığını söyledi.
Bölgede bereketli toprakların bulunduğuna dikkati çeken Başkan Mutlu Ulutaş, “Bizim insanımız kadirşinas, çalışkan, üretken, mazeret göstermeden memleketi, milleti için üretiyor. Pandemi sürecinde bile üreticimiz, tarım sektörü durmadı, üretimine devam etti. Çiftçilerimizle tarım sektörüyle bizler iftihar ediyoruz. Tarım sektörünü destekliyoruz” dedi.

“Kaş ilkleri başlatıyor”
Başkan Ulutaş, fuarın bundan sonra da devam edeceğini belirterek, “Bu bir başlangıç. Önümüzdeki günlerde güreş organizasyonunu da buradan başlatıyoruz. Yani Kaş ilkleri başlatıyor. Amacımız, hemşerilerimizle hem üretmek, memleketin çehresini değiştirmek hem de hizmet etmek, Kaş’ı hak ettiği yere taşımak. Burada birlik, beraberlik, nezaket, hoşgörü var. Bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarım fuarının hayırlı, mübarek olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Üretim ve ihracat önemli yerlere geldi”
Antalya Tarım İl Müdürü Gökhan Karaca da pandemi döneminde tarımın öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade ederek, “Bizim hem üretimimiz hem de ihracatımız önemli yerlere geldi. Bu anlamda hem Kaş’tan hem de Antalya’dan yapmış olduğumuz ihracat, pandemi döneminde yaklaşık yüzde 30 arttı. Bu yıl içerisinde daha önce Kumluca’da, sonra Finike’de, Gazipaşa’da ve şimdi Kaş’ta tarım fuarı düzenleniyor. Tabii ki biz tarımın başkentiyiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Bizim yaklaşık 360 bin hektar tarım alanımız var. Bu da Türkiye’deki toplam tarım alanının yüze 1 buçuğu yapıyor ama biz hem iklimimiz hem de çalışkan çiftçilerimizle tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 6’sını karşılıyoruz. Yani bizim tarım arazilerimiz yaklaşık 4 kat daha fazla değer üretiyor. Dünyada Kaş turizm anlamıyla bilinir ama üretimde de alanlarımız son derece verimli. Fuarda mekanizasyon, sera teknolojisi, tohum, gübre ve fide anlamında önde gelen firmalarımız yerlerini almışlar. Bu tarımsal üretimin artarak devam ettiğinin çok önemli bir göstergesi ve bizim için de sevindirici. İnşallah bu fuar bölgemize ve ülkemize faydalı olur. Belediye Başkanımıza organizasyon için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ve Müftü Topaloğlu’nun okuduğu duanın ardından protokol üyelerince kurdele kesimi gerçekleştirildi. Sonrasında katılımcılar tarım sektörünün seçkin markalarına ait ürünlerin yer aldığı sergiyi gezdi. Kaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen sergiye, Kaş Kaymakamlığı, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) destek veriyor. 10 ilden 35 firmanın katıldığı sergide, yüzlerce farklı marka tarımsal ürün yer alıyor. Etkinlik çerçevesinde yerel ve uluslararası bitki besleme ve gübre şirketleri, traktörcüler ve traktör yedek parçası satan firmalar, tarım iş makineleri, sera kurulum sistemleri ve sera nayloncuları, sulama sistemleri ziyaretçilerle buluşturuluyor.
Sergi, üç gün boyunca 10.0019.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen adam çatıda ölü bulundu
YEREL HABERLER Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen adam çatıda ...
Uzman doktordan ebeveynlere, "Çocuklara bilinçsizce ilaç vermeyin" uyarısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özkan Bozdağ: "Yaz geldi, çocuklarda ishal şikayetleri arttı" "Bağırsak enfeksiyonlarında etken hemen her zaman virüslerdir"
YEREL HABERLER Uzman doktordan ebeveynlere, "Çocuklara bilinçsizce ...
4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Akdeniz Üniversitesi’nde dijital çağda iletişim konuşuldu
YEREL HABERLER 4. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu Akdeniz ...
Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi Antalya'da
YEREL HABERLER Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi ...
MATSO Başkanı Güngör, kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör, kan bağışında bulundu
Muratpaşa’dan yeni transfer
YEREL HABERLER Muratpaşa’dan yeni transfer
Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, motosiklete ...
Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız arkadaşıyla kaçamağı hastanede bitti Ehliyetsiz gencin kırmızı ışık ihlali sebebiyle yaşanan kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Babasının otomobilini kaçıran 16 yaşındaki gencin kız ...
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi Bıçakla kendisine zarar vereceği tehdidinde bulunan kadın yakalanıp gözaltına alındı Emniyet müdür yardımcısının oyaladığı kadına polisler arkadan yaklaşıp elinden bıçağı aldı
YEREL HABERLER Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit ...
AGC Basın Ödülleri'nde DHA'ya 4 ödül
YEREL HABERLER AGC Basın Ödülleri'nde DHA'ya 4 ödül
AGC'den İHA'ya iki ödül 2021 yılı Basın Ödülleri Yarışması'nda İhlas Haber Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü iki ödüle layık görüldü
YEREL HABERLER AGC'den İHA'ya iki ödül 2021 yılı Basın Ödülleri ...
Dokumapark’ta Mesleki Eğitim Fuarı kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Dokumapark’ta Mesleki Eğitim Fuarı kapılarını açıyor
Manavgat'ta traktör 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Manavgat'ta traktör 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: ...
Antalyasporlu Sarp Arda Milli Takımda
YEREL HABERLER Antalyasporlu Sarp Arda Milli Takımda
Antalya'da yapay zeka destekli yenilenebilir enerji sistemi hayata geçirildi 
YEREL HABERLER Antalya'da yapay zeka destekli yenilenebilir enerji ...
Elmalı Eski Hal Binası Kadın Emeği Üretim Atölyesi’ne dönüşecek
YEREL HABERLER Elmalı Eski Hal Binası Kadın Emeği Üretim Atölyesi’ne ...
Pakistan ve Hindistanlı çift, ülkeleri arasındaki gerginlik nedeniyle Antalya'daki düğünle evlendi
YEREL HABERLER Pakistan ve Hindistanlı çift, ülkeleri arasındaki ...
Büyükşehir, öğrencilere Antalya’yı gezdiriyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, öğrencilere Antalya’yı gezdiriyor
Hurdaya çıkan atık malzemeler sanata dönüşecek “Atıktan Sanata Heykel Yarışmasına” başvurular 27 Mayıs’ta sona eriyor
YEREL HABERLER Hurdaya çıkan atık malzemeler sanata ...
Haji, Antalyaspor'u istiyor
YEREL HABERLER Haji, Antalyaspor'u istiyor
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Sendikamız ünvanını koruyor”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ...
Caretta caretta yasağı; 3 sahile gece girmenin cezası 109 bin TL
YEREL HABERLER Caretta caretta yasağı; 3 sahile gece girmenin cezası ...
Haber alınamayan genç, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan genç, evinde ölü bulundu
Yabancı öğrencilerin staj tercihi Konyaaltı Belediyesi
YEREL HABERLER Yabancı öğrencilerin staj tercihi Konyaaltı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.