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Babalarının öldürdüğü 2 kardeş Ukrayna'da toprağa verilecek

DHA

Babalarının öldürdüğü 2 kardeş Ukrayna'da toprağa verilecek


Engin ANAK-Bülent TATOĞULLARI /ALANYA (Antalya), (DHA)UKRAYNA´daki savaştan kaçtıktan sonra yerleştikleri Antalya´nın Alanya ilçesindeki apart otelde, anneleriyle tartışan babaları Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky (38) tarafından öldürülen T.N. (6) ile K.N.'nin (4) cenazeleri, morgdan alındı. Aynı tabuta konulan çocukların cenazesi uçakla Polonya'ya, oradan kara yoluyla Ukrayna'nın Lviv kentine götürülecek.
Ukrayna'daki savaştan kaçan Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky ile eşi Y.N. arasında 21 Mayıs günü saat 08.00 sıralarında, kaldıkları Alanya Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki apart oteldeki odada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, bıçakla eşi Y.N. ile kızı T.N. ve oğlu K.N.'ye saldırdı. Saldırıda Y.N. kolundan yaralanırken, kızı ve oğlu ise yaşamını yitirdi.
ÇOCUKLARIN CENAZESİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ
Y.N.'nin çığlıkları üzerine, yan odada kalan anne ve babası, polise haber verdi. Adrese gelen polis ekipleri, Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'yi, çocuklarının cansız bedeninin yanında otururken buldu. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky gözaltına alındı. Kolunda çizikler oluşan Y.N. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çocukların cenazesi ise otopsi için morga götürüldü. Tartışma sırasında Y.N.'nin kocasından kaçıp, aparttaki diğer odanın kapısını kilitleyerek kurtulduğu öğrenildi. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin bıçakla kendisine zarar verdiği ve intihar notu bıraktığı da belirtildi.
TUTUKLANDI
Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky, emniyette tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilaçlardan dolayı olayı hatırlamadığını, yaptıklarının farkında olmadığını iddia etti. Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine konulurken, çocukların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan ilk otopside çocukların boğazlarında ve vücutlarında çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi.
İKİ CENAZE AYNI TABUTTA
T.N. ve K.N.'nin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki cenazeleri bugün bir cenaze şirketi tarafından teslim alındı. İki kardeşin cenazesi aynı tabuta konuldu. Kardeşlerin cenazelerinin uçakla Polonya'ya, ardından kara yoluyla Ukrayna'nın Lviv kentine götürülüp burada toprağa verileceği kaydedildi. Çocukların annesi Y.N.'nin ise tedavisinin ardından hastaneden ayrıldığı belirtildi.
ESKİ MİLLETVEKİLİ, AKADEMİSYEN
Oleksiy Oleksiyovych Navrotsky'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla önce İtalya'ya, ardından 1,5 ay önce ailesiyle Alanya'ya gelerek bir aparta yerleştiği öğrenildi. Navrotsky'nin, eski Harkiv milletvekili olduğu, savaş öncesinde Harkiv şehrinde bir üniversitede öğretim üyesi olduğu ve ekonomi dersi verdiği ortaya çıktı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK-Bülent TATOĞULLARI /
2022-05-25 16:32:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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