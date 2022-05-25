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Antalya merkezli 4 ilde 5 bin personelin katılımıyla “Orman Yangınları Tatbikatı”

İHA

Antalya merkezli 4 ilde 5 bin personelin katılımıyla “Orman Yangınları Tatbikatı”

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “2022 Afet Tatbikat Yılını” tematik tatbikatlardan biri olan “Orman Yangınları Tatbikatı” ile sürdürüyor.
Antalya merkezli tatbikat, 26 Mayıs’ta, Muğla, Mersin ve Adana’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Tatbikata, 808’i gönüllü olmak üzere 4 bin 939 personelin yanı sıra 16 hava aracı da katılacak. Toplam 900 aracın kullanılacağı tatbikat, 20 ilden ekiplerle, 48 ayrı noktada gerçekleştirilecek. “Orman Yangınları Tatbikatı”, kamu, özel sektör ve STK ekipleri ile gönüllülerin ortak katılımıyla düzenleniyor. Tematik tatbikatta, AFAD Acil Uygulamasının 4 ilde aktive edilmesinden TAMP ile Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planının (UOYMP) birlikte çalıştırılmasına kadar pek çok ilk hayata geçiriliyor.
AFAD, 2021 Afet Eğitim Yılı’nda afet bilgilendirmeleriyle 56,7 milyon kişiye ulaştıktan sonra 2022 Afet Tatbikat Yılı’nı hayata geçirdi. Planlanmış 54 bin 302 tatbikatı içeren özel yılda, eğitim yılından gelen toplumsal bilgi pratiğe dökülüyor. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artıp nem oranının düştüğü bugünlerde, müdahaledeki riskleri ve olabilecek zararı azaltmak için “Orman Yangınları Tatbikatı” gerçekleştiriliyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda tatbikatın yapıldığı 4 ildeki ekiplere, TAMP’a göre aralarında Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir, Konya, Isparta ve Burdur illerinin de bulunduğu 16 ilden destek ekipler katkı sağlıyor. Tatbikatta; helikopter, uçak, İHA ve JİKU gibi hava araçları da kullanılıyor.

Yangına havadan müdahale edilirken denizden tahliye yapılıyor
Eş zamanlı olarak 4 ilde düzenlenen tatbikatta, farklı başlıklarda saha uygulamaları gerçekleştiriliyor. Orman yangınlarına ve konut yangınlarına havadan ve karadan söndürme ile müdahale ediliyor. Denizden ve karadan insan tahliyesi ile hayvan tahliyesi yapılıyor. Tahliye edilenlerin transferleri gerçekleştiriliyor, geçici barınma alanlarına yerleştirme yapılıyor. Ayni ve nakdi yardımların koordinasyonu sağlanıyor. Tahliye yolları belirlenirken tahliye planlamaları da sahadaki yeni durumlara göre güncelleniyor.

İlk olacak uygulamalar hayata geçiriliyor
Antalya’daki tatbikat çerçevesinde, ilk kez hayata geçirilen uygulamalar da test ediliyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Ulusal Orman Yangınları Müdahale Planının (UOYMP) birlikte işleyeceği ilk uygulama yapılıyor. Afet bölgelerinde aktive edilen Tek Tuşla Acil Çağrı fonksiyonu ve konum servisleri ile arayan kişinin bulunduğu noktanın tespit edilmesi gibi özellikleri bulunan AFAD Acil Mobil Uygulaması, tatbikat illeri için aktive ediliyor. Bu illerdeki vatandaşlara, uygulama üzerinden “Acil Çağrı Başlatma” olanağı sunuluyor.
İlk kez bu tatbikatta, orman hava unsurları, orman araçları ve orman kulelerine ait araçlardan anlık görüntü aktarımı yapılıyor. Orman yangınlarında kullanılan tesisler ve ekipmanlar gibi kaynakların AYDES Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi’ne girişi sağlanıyor. İlk kez bu tatbikatta AYDES üzerinden olay etki alanın içerisinde kalan okul ve hastane kritik tesis bilgilerine ulaşıp planlama yapılabiliyor.

Ortak çalışma kültürü ve birlikte hareket kabiliyeti geliştiriliyor
Tatbikat, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ile yerel halkı bir araya getiriyor. AFAD Akreditasyon Sistemi’ne dahil olan ve olmayan ekipleri, yeni kurulan Yerel Destek Ekiplerini, AFAD Gönüllülerini ve diğer gönüllüleri aynı saha uygulamasında buluşturuyor. Paydaşlar arasında birlikte çalışma kültürünü geliştiriyor. Koordinasyon içerisinde hareket etme kabiliyetini kazandırıyor ve iyileştiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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