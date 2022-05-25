Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi Antalya'da (2)



TOPRAĞA VERİLDİ

Pençe-Kilit Harekatı'nda, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenaze namazı, ikindi vakti Akdeniz Üniversitesi Camii'nde kılındı. Cenazeye Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Antalya milletvekilleri AK Parti'li Atay Uslu, CHP'li Aydın Özer ve Rafet Zeybek, MHP'li Abdurrahman Başkan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP'nin il başkanları, ilçe belediye başkanları, Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, askeri erkan ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehit Güler'in babası Mesut Güler, annesi Berrin Güler, kız kardeşi Merve Güler ve yakınlarını cenazede protokol üyeleri ve yakınları teskin etmeye çalıştı. Aslen Şanlıurfalı olan şehidin yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı. Cenaze namazı sırasında şehit ablası olduğunu belirten bir kadın tabuta sarılarak, "Şehit ablasıyım kurban olurum size, 5 ana kuzusu" diye ağladı.

Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milli Savunma, Dışişleri, İçişleri ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanları ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda çelenk gönderildi.

Namazın ardından 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları eşliğinde Şehit Güler'in tabutu omuzlarda cenaze aracına kadar taşındı. Askeri bandonun da eşlik ettiği tören sonunda şehit Güler'in cenazesi, Uncalı Şehitliği'nde defnedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-05-25 18:00:57



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