Şehit Piyade Teğmen Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurladı

PençeKilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler (28), Antalya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekatında, Meluni Dağı bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Abdulkadir Güler için Akdeniz Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan Üniversite Camii’nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Mesut, annesi Berrin ve kız kardeşi Merve Güler’in yanı sıra Antalya Valisi Ersin Yazıcı, siyasi partilerin Antalya milletvekilleri, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, siyasi partilerin temsilcileri, askeri, mülki erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende şehidin anne, baba ve kardeşinin güçlükte ayakta durabildiği gözlendi. Baba Mesut Güler, oğlunun tabutu önündeki fotoğrafına uzun süre baktı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına taşındı. Törene katılan birçok kişi gözyaşlarına hakim olamazken, şehidin cenazesi tekbir ve ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganıyla tören alanından konvoy eşliğinde götürüldü.

Şehit Güler'in cenazesi, Uncalı Kent Mezarlığındaki Garnizon Şehitliğine defnedildi.

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