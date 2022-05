Cankurtaran adaylarına zorlu eğitim

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)DÜNYANIN önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın sahillerinde görev yapacak cankurtaranlar, eğitimlerine başladı. 3 kategoride eğitim alan cankurtaran adayları, ilerleyen günlerde görevlerine başlayacak.

Doğudan batıya 640 kilometre sahil şeridi bulunan Antalya'da görev alacak cankurtaranlar, komando eğitimlerini aratmayan eğitimlerine başladı. Cankurtaran olmak için 3 günlük temel eğitim alacak adaylar, kursu başarıyla tamamlamalarının ardından sahillerde yardıma koşacak.

Cankurtaran eğitmeni olan Türkiye Sualtı Federasyonu Antalya İl Temsilcisi İsa Alemdar, donanımlı bir cankurtaranda aranan özellikleri sıraladı. Alemdar, "En önemlisi çok iyi derecede yüzme biliyor olmaları ve 18 yaşını doldurmuş olmaları. Aynı zamanda aldıkları eğitimler sonrası ilk yardım başta olmak üzere boğulan bir vatandaşa ilk yaklaşıma kadar olan tüm kırmızı çizgileri çok iyi uyguluyor olmaları gerekiyor" diye konuştu.

Yaz aylarında Antalya'daki plajlar ve turistik otellerin sahilleri ile havuzlar olmak üzere 3 ile 4 bin cankurtaranın istihdam edildiğini söyleyen Alemdar, "Bronz ve gümüş eğitimler için 3 güne ihtiyaç var. Cankurtaran eğitimlerinde kurtarma kemeri, yani cankurtarana yardımcı olacak tüm ürünleri nasıl kullanacaklarından yetişkin, çocuk veya bebeğe ilk yardımın nasıl yapılacağına kadar her şeyi öğretiyoruz. Eğitimlerimizde bizlere cansız mankenler yardımcı oluyor" dedi.

'YARDIMCI UNSURLAR İYİ KULLANILMALI'

Eğitimlerde kurtarma topu, deniz sedyesi gibi birçok yardımcı unsurun nasıl kullanılacağını öğrettiklerini aktaran Alemdar, "İyi bir cankurtaran çok iyi yüzdüğü kadar yardımcı unsurları çok iyi kullanmalı. Örneğin boğulmakta olan bir kişiye nasıl yaklaşacağını bilmesi kadar elindeki yardımcı unsuru kazazedeye nasıl ulaştıracağını da iyi öğrenmeli. Boğulma vakalarına bilinçsiz müdahaleler sonunda kazazede kendisine yardım etmeye çalışan kişiyi de suyun altına çekerek boğulmasına sebep olabilir. Bu nedenle cankurtaranın profesyonel yaklaşımı önemli. Cankurtaranlara en önemli derslerden biri olan ilk yardım, uygulamalı veriliyor. Bu mesleğin adı cankurtaranlık. Yani can kurtarıyorlar. Bir insanın canını kurtarmak kadar önemli bir iş olabilir mi? Bir kulede oturup yalnız etrafı izlemesi yeterli olmadığı gibi bizim en kötü senaryo dediğimiz kalbin atmıyor, solunumun olmaması gibi bir durumda ilk yardım önemli bir ayrıntı. Bu kursta ilk yardım dersi yetişkin, çocuk ve bebek gibi ayırdığımız cansız mankenler üzerinde uygulamalı gösteriliyor" diye konuştu.

'ETRAF İYİ ANALİZ EDİLMELİ'

Cankurtaranın iyi bir gözlemci olup olası riski önceden görerek müdahale edebilmesinin önemini vurgulayan Alemdar, "Kalabalık sahil ortamında, cankurtaranlar etrafı çok iyi analiz etmeli. Bir çocuk yalnız sahilde oynuyorsa ebeveynlerinden uzakta ise onu gözden kaçırmamalı. Örneğin; bir anne o sırada telefonuyla oynuyorsa çocuğu denizin içindeyse o çocuk riskli gruptadır. Gözden kaçırılmamalı ve tehlikeyi önceden sezebilmelidir" dedi.

Eğitime katılan ve cankurtaranlığı meslek olarak yapacağını belirten Emin Demir, "Eğitimlerimiz çok iyi geçiyor. Uzman eğitimcilerimiz var. Onlar sayesinde iyi bir cankurtaran olmayı hedefliyorum. Aldığım eğitimler doğrultusunda Antalya sahillerinde güvenliği biz sağlayacağız. Yüzmeyi seviyorum. İnsanların can güvenliği çok önemli, olası bir kazada canları bize emanet. O nedenle eğitimimi en iyi şekilde tamamlayıp görevime başlamak istiyorum" diye konuştu.

Cankurtaran adayı Deniz Can ise "Eğitimimi başarıyla tamamlayıp, önümüzdeki günlerde Antalya'da görevime başlayacağım. Cankurtaranlık zor bir meslek. İnsanlar bize canını emanet ediyor, bunun için elimizden geleni yapmak için eğitimimizi sürdürüyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2022-05-26



