Alanyaspor, UEFA Kulüp Lisansı aldı

Aytemiz Alanyaspor, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda aranan sportif, altyapı, personelidari, hukuki ve mali kriterler yönünden incelenerek 20222023 sezonu için UEFA ile Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, “Sunulan dosyaların ve uzman raporlarının incelenmesi sonucunda; lisans başvurusunda bulunan kulübün, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda düzenlenen Sportif, Altyapı, Personelİdari, Hukuki ve Mali kriterleri tam ve gerekli şekilde karşıladığı tespit edilerek; UEFA Kulüp Lisansı başvurusunda bulunan lisans adayı kulübün, TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 18. maddesi uyarınca UEFA Kulüp Lisansı talebinin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.