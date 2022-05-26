Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da Zafer Aysan (41), parkta borç nedeniyle çıkan kavgada Y.A. (42) tarafından bıçaklanarak, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, gece Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Borç meselesinden husumetli olan Zafer Aysan ile Y.A., parkta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Y.A., Aysan'ı karın boşluğundan bıçakladı. 3 bıçak darbesi alan Aysan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnşaatlarda işçilik yapan, 2 çocuk babası Aysan'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Y.A. ise polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-05-26 11:46:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.