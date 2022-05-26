Hurdacılara "çekçek" operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Hurdacılar Sitesinde faaliyet gösteren işyerlerine ve ilçe merkezinde "çekçek" diye tabir edilen araç ve şahıslara yönelik uygulama yapıldı. 3 noktada yapılan uygulamada 8 motosiklet ve arabaya trafik yönünden toplam 49 bin 800 TL cezai işlem uygulanırken 1 araç bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği organizesinde çeşitli birimlerden ekiplerin katılımıyla hurdacılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sanayi Mahallesi 2058 Sokak üzerinde faaliyet gösteren Hurdacılar Sitesine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda; daha önce yapılan operasyonda mühürlenen bir işyerinin mührü bozarak faaliyetine devam ettiği tespit edilerek işyeri sahibine “mühür bozma” suçundan adli tahkikat yapıldı. Ayrıca; ruhsatı bulunmadığı belirlenen 2 işyeri hakkında gerekli kurumlarla yazışmalar yapıldı. 1 adet şasi numarası ve motor numarası kazınmış kırmızı renkli motosiklet bulundu. Motosiklete el konulurken, işyeri sahibi hakkında “suç eşyasının satın alınması” suçundan adli tahkikat yapıldı. 21 adet işyerine Antalya Valiliğinin 02.03.2022 tarih ve 56709 Sayılı “Suç Eşyasının Alım Satımı” konulu 2022/2 Genelge emirleri çerçevesinde 2. el eşya alım satım matbusu doldurmadığı gerekçesi ile toplam 12 bin 201 TL idari yaptırım formu düzenlendi.

Manavgat ilçe merkezinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin katılımıyla çekçek tabir edilen araç ve şahıslarla ilgili 3 noktada sabit yol uygulaması ve 3 sivil ekip ile gezici uygulama yapılırken, toplam 8 motosiklet ve arabaya trafik yönünden 49 bin 800 TL cezai işlem uygulandı. 1 adet motosiklet ise trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

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