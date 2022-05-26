Çıralı'da ilk caretta caretta yuvası tespit edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıralı'da ilk caretta caretta yuvası tespit edildi

DHA

Çıralı'da ilk caretta caretta yuvası tespit edildi


Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde bu sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi. Kafes konularak korumaya alınan yuvayla birlikte Çıralı'da caretta caretta sezonu başladı. Çıralı'da geçen yıl 124 yuvada 9 bin civarında yumurta belirlenmiş, bunlardan 3 bin 24'ü canlı olarak denize ulaşmıştı.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Türkiye'deki en önemli üreme alanlarından Çıralı sahilinde ilk yuvanın tespit edilmesiyle sezon başladı. 24 Mayıs'ta oluşturulan ilk yuva kafes konularak korumaya alındı. Etkinliğe Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ve Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü Kemer Milli Park Şefi Hasan Tıraş da katıldı. Koruma ve izleme çalışmalarından dolayı katılımcılara teşekkür eden Kaymakam Gemici ilk yuvanın levhasındaki sayı ve tarih kısmını da kendisi doldurdu. Çıralı'daki ikinci yuva ise 25 Mayıs'ta tespit edilerek, korumaya alındı. Geçen yıl 124 yuvadan 9 bin civarında yumurtanın tespit edildiği Çıralı'da, 3 bin 24 yavru caretta caretta denizle buluştu. Bu yıl koruma ve izleme çalışmalarında, Kemer Belediyesi'nin görevlendirdiği 4 personel, Çıralı halkından 4 gönüllü ve Belarus ile Rusya'dan gelen 2 gönüllü sahilde görev yapacak.
'SAHİLE İNMEK, ATEŞ YAKMAK, GÜRÜLTÜ YAPMAK YASAK'
Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya, "Çıralı deniz kaplumbağası koruma ve izleme sezonuna başlamış bulunmaktayız. Bu yıl tabii 2022 sezonu başlaması dolayısıyla artık saat 21.00'den sonra sahile inmek, ateş yakmak, gürültü yapmak yasak. Türkiye'deki 23 kumsaldan biri olan güzel bir alanımızı artık hep beraber, gelen misafirlerimiz ile birlikte korumaya çalışacağız. Deniz kaplumbağalarımız yumurta bırakabilmeleri için onları sakin bir ortamda takip edeceğiz" dedi.
'ÇOK GÜZEL VE VERİMLİ BİR SEZON OLMASINI ÜMİT EDİYORUZ'
Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz, "2022 yılı deniz kaplumbağası üreme sezonu 24 Mayıs gecesi bir caretta carettanın gelip Çıralı'ya yumurta bırakmasıyla Çıralı sahilinde başlamış bulunuyor. Yine bir yuva daha bulduk ve ikinci yuvamızın da oluştuğunu görmüş bulunuyoruz. Çok heyecanlı ve sevinçliyiz elbette. İlk yuvamızın kafesini Sayın Kaymakamımızla birlikte yerleştirdik biraz önce. Milli Park görevlilerimiz de bizimle birlikteydi. Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi olarak Kemer Belediyesi'nin desteğiyle 4 profesyonel caretta caretta koruma görevlimiz, 4 kendi gönüllümüz ve bu yıl birisi Belarus'tan bir diğeri Rusya'dan iki de yabancı gönüllümüzle koruma çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah çok güzel ve verimli bir sezon olmasını ümit ediyoruz. Koruma çalışmalarını başarıya ulaşması için elbette Çıralı'yı carettalar ile birlikte kullanan ziyaretçilerimizin de duyarlı davranmaları gerekmektedir. O yüzden Çıralı'yı ziyarete gelen yerli ve yabancı bütün turistlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz ve herkesin carettaları korumak için gerekli kurallara uymalarını rica ediyoruz" diye konuştu.
'GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIM EDİYORUM'
Belaruslu arkadaşı Aleh Tsikhanau ile Çıralı'ya gelen Rus vatandaşı Anastasia Nelen, bölgeye ilk defa geldiklerini ve akşamları plajı gezerek kaplumbağaları kontrol edip, sabahları da yuvaları koruma altına almak üzere kafeslediklerini kaydetti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2022-05-26 12:24:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Parkta çıkan tartışmada bıçaklanan 2 çocuk babası ...
Gönüllü gençler basketbol sahalarını boyadı
YEREL HABERLER Gönüllü gençler basketbol sahalarını boyadı
Hurdacılara "çekçek" operasyonu
YEREL HABERLER Hurdacılara "çekçek" operasyonu
ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER ASAT Spor Genel Kurulu yapıldı
Muratpaşa’da Yöreler Renkler Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da Yöreler Renkler Festivali başlıyor
Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Parkta 'borç' kavgasında bıçaklandı, hastanede ...
Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde renklendi
YEREL HABERLER Pandemi sonrası podyumlar Antalya Moda Günleri'nde ...
Antalyaspor'da Boffin ile yollar ayrılıyor
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Boffin ile yollar ayrılıyor
Kemer Otopark ve Pazar Yeri turizm sezonuna hazır
YEREL HABERLER Kemer Otopark ve Pazar Yeri turizm sezonuna hazır
Korkuteli’de yayla yollarına bakım
YEREL HABERLER Korkuteli’de yayla yollarına bakım
Alanyaspor, UEFA Kulüp Lisansı aldı
YEREL HABERLER Alanyaspor, UEFA Kulüp Lisansı aldı
Toros dağlarının zirvesindeki obruklardan getirilip bardağı 15 TL'den satılıyor Bardaklara doldurulan karlar özel şerbetle tatlandırılıp tezgâhlarda satılıyor Antalya'nın yöresel serinletici lezzeti karlama, tezgâhlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Toros dağlarının zirvesindeki obruklardan getirilip ...
Konyaaltı ACE Of MICE Fuarı’nda
YEREL HABERLER Konyaaltı ACE Of MICE Fuarı’nda
Cankurtaran adaylarına zorlu eğitim
YEREL HABERLER Cankurtaran adaylarına zorlu eğitim
Antalya’da ikiz kız kardeşleri önce sevinç sonra korku gözyaşına boğan kedi kurtarma operasyonu Kedileri teras katında mahsur genç kızlar, itfaiyenin kurtarma operasyonunda önce sevinç gözyaşı döktü, kedi 4’üncü kattan atlayınca şoke oldu Eve sığınan yaralı kedilerini kanlar içinde gören genç kızlar bu sefer üzüntüden ağladı
YEREL HABERLER Antalya’da ikiz kız kardeşleri önce sevinç sonra ...
'İzmir Körfezi, marul tarlasına dönüşüyor'
YEREL HABERLER 'İzmir Körfezi, marul tarlasına dönüşüyor'
Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri başlıyor
YEREL HABERLER Kaş Belediyesi 1. Yağlı Pehlivan Güreşleri başlıyor
Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak durabildi
YEREL HABERLER Yoldan çıkan otomobil adliye tabelasına çarparak ...
Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi Antalya'da/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi ...
AFAD Başkanı Sezer: "Orman yangınları tatbikatında, yeni edindiğimiz kabiliyetleri deneyeceğiz" AFAD “Orman Yangınları Tatbikatı” Antalya merkezli, Adana, Mersin ve Muğla illerinde eş zamanlı yapılacak Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer: "Bu tatbikatla orman yangınlarına müdahale kapasitemizi ve işbirliğimizi geliştirme, yangın anında sonrasında tahliye, barınma, beslenme bütün afet gruplarının ortaklaşaca çalışacağı bir çalışma olacak" "16 ilimizden hem personel hem de araç naklini gerçekleştireceğiz, 5 bine yakın personel sahada olacak"
YEREL HABERLER AFAD Başkanı Sezer: "Orman yangınları tatbikatında, ...
Şehit Piyade Teğmen Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Teğmen Güler Antalya'da son yolculuğuna ...
Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi Antalya'da/Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi ...
Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi Antalya'da (2)
YEREL HABERLER Şehit Piyade Teğmen Güler'in cenazesi memleketi ...
Antalya merkezli 4 ilde 5 bin personelin katılımıyla “Orman Yangınları Tatbikatı”
YEREL HABERLER Antalya merkezli 4 ilde 5 bin personelin katılımıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.