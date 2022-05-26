Kepez Belediyesi’nde çocuklara çevre eğitimi

Kepez Belediyesi, ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde yarının geleceği çocukları temiz bir dünya için geri dönüşüm konusunda bilgilendiriyor. Kepez’deki okullarda okuyan öğrenciler toplanan atıkların nasıl ayrıştırıldığını, ne tür işlemlerden geçirildiğini yerinde inceleyerek öğrenme imkanı buluyor.



Kepez Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ çerçevesinde, çevreci çalışmalarını sürdürüyor. Kepez Belediyesi, 2017 yılının Ekim ayında tüm Türkiye’de başlatılan Sıfır Atık Projesi’nin kesintiye uğramadan uzun yıllar devam etmesi, bir yaşam biçimi haline gelmesi ve çevreyi koruma bilincinin her an diri tutulması için çalışıyor. Antalya’da ambalaj atıklarının toplanması, taşınması ve ayrıştırılmasıyla ilgili ilk ihaleyi gerçekleştiren Kepez Belediyesi, bir geri dönüşüm firması ile birlikte ilçenin dört bir yanında çevreci projeleri uygulamaya koyarak, sıfır atık bilincini oluşturuyor.



“Öğrencilere çevre bilinci aşılanıyor”

Kepez’in 68 mahallesinde ‘Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçiren Kepez Belediyesi, bir yandan da yarının geleceği çocukları da temiz bir dünya için geri dönüşüm konusunda bilgilendiriyor. Kepez Belediyesi, çevreci bir gelecek için sürdürdüğü çalışmalar çerçevesinde; Nesibe Aydın İlköğretim okulu öğrencilerini Altınova’daki bir geri dönüşüm tesisine götürdü. Kepez Belediyesi’nin çevre mühendisleri tarafından öğrencilere, toplanan atıkların nasıl ayrıştırıldığı, ne tür işlemlerden geçirildiği ve temiz bir dünya için çevrenin atıklardan nasıl korunabileceği anlatıldı. Öğrencilere çevre bilincinin daha iyi aşılanması için Sıfır Atık konularını kapsayan Türkiye’nin ilk eğitim seti olan ‘Çevreci Çocuk Eğitim Seti’ hediye edildi.

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