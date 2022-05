Batı Akdeniz Ticaret Buluşması'nda konuşan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "Bir şehrin, bir ülkenin kalkınmasında en büyük faktörlerden birisi sosyal sermayedir, yani birlikteliktir, işbirliği kültürüdür. Biz bu birliktelikle bölgemizin sosyal sermayesini güçlendirmiş oluyoruz. Burada yeni ticaret anlaşmalarına imza atacağız, yeni ortaklıklar doğacak, yeni yatırımlar ve istihdam fırsatları bulunacak, işletmelerimiz kazanacak, bölgemiz zenginleşecek" dedi.

ATSO öncülüğünde Antalya, Isparta ve Burdur illerindeki sanayiciler, Batı Akdeniz Bölgesi’nin ekonomisini daha da etkin hale getirmek ve ticari işbirliğini geliştirmek amacıyla güç birliği yapmak üzere’ Batı Akdeniz Ticaret Buluşması’nda bir araya geldi. ATSO’nun girişimlerinin yanı sıra Antalya, Isparta, Burdur TSO ve Ticaret Borsaları üç ilin valilikleri, özel ve kamu kurumları, SİAD'lar, belediyeler, üniversiteler, Teknoloji Transfer Ofislerinin de yer aldığı buluşma ANFAŞ Fuar Merkezi’nde başladı.

"Birlikten Güçlü Ticarete" temasıyla düzenlenen fuara; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, oda, borsa başkanları, SİAD başkanları ile çok sayıda iş dünyasından isim katıldı.

Açılışta konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, Batı Akdeniz Ticaret Buluşmasına, 3 yıl önce karar verdikleri ve pandemi nedeniyle erteledikleri buluşmayı büyük bir destekle gerçekleştirdiklerini kaydetti. Büyük buluşmanın bölgeye ve üyelerine hayırlı olmasını dileyen Çetin, “Ekonomide ciddi sorunlarımızın olduğu açıktır. Yüksek enflasyon birçok sektörü hem durgunluk hem de girdi maliyetleri yönüyle zorlamaktadır. Vergi reformu, kayıt dışı ile mücadele, enflasyonla mücadele programı gibi konularda ilerleme kaydedilmesini ümit ediyoruz. Gerek bu sorunları gerekse Antalya limanı, lojistik merkez ve kamu yatırımı taleplerimizi borsalarımız ve odalarımızla, SİAD’larımızla çalıştık ve bir dosya hazırladık. Bunları hep birlikte Ankara’da bakanlarımız ve milletvekillerimizle yapacağımız toplantıda konuşacağız” diye konuştu.



"Katkı sağlamaya devam ediyoruz"

Çetin, bütün sorunlara rağmen, bölge ekonomisinin ve sektörlerin gelişmesi için çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi. Eğitimden istihdama, inovasyon ve startup desteklerine, turizm tanıtımından kültür ve sanata kadar her alanda proje ürettiklerini kaydeden Davut Çetin, “Tarımda ve sanayide URGE projeleri, sağlık turizmi, dijital dönüşüm, çevreci dönüşüm gibi her konuda çalışıyoruz. Bugün de bölgesel ticaretin gelişmesi için bir araya geldik. Batı Akdeniz Ticaret Buluşmalarını, Networking ve B2B görüşmeleri, Devlet Destekleri Zirvesi, Santek Yat İmalat Sektörü Buluşması, ETicaret Sokağı ve söyleşilerle 5 ayrı alanda büyük bir şenlik şeklinde planladık” dedi.



"Antalya alımlarının yüzde 2'sini Burdur ve Isparta'dan yapıyor"

Buluşmanın birinci hedefinin, bölge ticaretini geliştirmek olduğuna değinen Çetin, “Girişimci Bilgi Sistemi’ne göre, Antalya alımlarının yüzde 37’sini Antalya’dan, yüzde 2’sini Burdur ve Isparta’dan yapmaktadır. Burdur firmaları alımlarının yüzde 29’unu Burdur firmalarından yüzde 13’ünü Antalya ve Isparta’dan yapmaktadır. Isparta firmaları alımlarının yüzde 24’ünü Isparta’dan, yüzde 12’sini Antalya ve Burdur’dan yapmaktadır. Bunun bir nedeni iş insanlarımızın bölgemizin bütün firmalarını tanımamasıdır. Çünkü artık herkesin herkesi tanıdığı küçük şehirler değiliz. Her gün yeni firmalar kuruluyor, ürünler değişiyor, herkesi tanımaya, ne üretip ne sattığını öğrenmeye zaman yok” ifadelerine yer verdi.



Üretici firmalarla buluşma

Networking dışında üç farklı alanda B2B görüşmelerinin yapılacağını aktaran Çetin, bölgenin bilişim firmalarını tanımak isteyenler bir salonda buluşacağını ve turizm, gastronomi firmalarının üretici firmalarla buluşacağını belirtti. Bu ilk buluşmanın ardından oda ve borsalarla İhracatçılar Birliğiyle, SİAD’larla, esnaf odasıyla kalıcı ticaret ağları oluşturacaklarının altını çizen Çetin, sektör içi ve sektörler arası ticaret kümelerini gerek elektronik ortamda gerekse fiziksel olarak sürekli hale getireceklerini kaydetti.



"Ticari işbirlikleri artacak"

Batı Akdeniz Ticaret Buluşmalarının ikinci ayağı olan Devlet Destekleri Zirvesi'nin bu yıl altıncısını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Davut Çetin,” Pandemi döneminde de online olarak yaptığımız bu zirve için ilgili bakanlıklarımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Devlet destekleri, özellikle kredi, istihdam desteği sektörlerimizin dilinden düşmeyen bir konudur. Yatırım teşvikleri konusunda güneş enerjisi veya GES yatırım teşviklerinin artırılması taleplerimiz de bulunuyor. Ayrıca ihracatta kargo desteklerinin artırılması gibi taleplerimiz var. Sanayicilerimizin, tarım üreticilerimizin, ihracatçılarımızın taleplerinin bu zirvede konuşulması her zaman çok faydalı olmaktadır. Bölge olarak turizmde, tarımda ve sanayide hem ürün hem pazar anlamında çeşitlendirmeye ihtiyacımız var. Bölgemizde, tasarım, biyoteknoloji, biyomedikal gibi sektörlerin gelişmesini arzu ediyoruz. Ülkemizde tarım sektöründeki 20 ArGe merkezinin 10’u Antalya’dadır. Bu da tohum, biyoteknoloji, gen teknolojisi alanında avantajımız olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla bu alanlarda yatırım teşviklerini de hep birlikte konuşmalıyız. Bugün yine bir ilki Sanayi Bakanlığımızla birlikte Santek Yat Kümesi buluşmasıyla gerçekleştiriyoruz. Sektörümüz makine ve yazılımdan tekstile, ahşap ve mobilyadan cam ve plastiğe kadar çok sayıda alanda girdi kullanmaktadır. Burada hem projeleri tanımak hem de tedarik konularında ticari işbirliği mümkün” ifadelerini kullandı.



"Her yıl büyüyecek"

Eticaret etkinliğine de değinen Çetin, burada pazar yerlerinin girişimcilerle buluştuğunu aktardı. Birlikten güçlü ticarete hedefinde bugün ilk adımı hep birlikte attıklarını işaret eden Çetin, “Bir şehrin, bir ülkenin kalkınmasında en büyük faktörlerden birisi sosyal sermayedir, yani birlikteliktir, işbirliği kültürüdür. Biz bu birliktelikle bölgemizin sosyal sermayesini güçlendirmiş oluyoruz. Burada yeni ticaret anlaşmalarına imza atacağız, yeni ortaklıklar doğacak, yeni yatırımlar ve istihdam fırsatları bulunacak, işletmelerimiz kazanacak, bölgemiz zenginleşecek. Batı Akdeniz Ticaret Buluşmalarının her yıl güçlenerek büyüyeceğine ve Antalya, Burdur ve Isparta’mıza yeni ufuklar açacağına inanıyorum” değerlendirmelerinde bulundu.



Yerel yönetimlere de katkı sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Batı Akdeniz Bölgesi turizm, tarım ticaret, tarihi kültürel birliktelik üreten değer ve istihdam oluşturan daha fazlasını yapabilmeye sahip bir bölge olduğunu kaydetti. Buluşmanın birlikte güçlü bir çalışmanın kapısını aralayacak bölgesel katma değere katkı sağlayacağını ifade den Tuncer, burada tecrübelerin paylaşılmasının yanında yenilikçi ağların geliştirilmesi, işbirliklerin arttırılması, iş insanları kadar yerel yönetimlere de destek sağlayacağını kaydetti.

"Antalya'da yat önemli"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, önemli bir turizm potansiyeline sahip olan Antalya’nın sanayi yatırımları açısından da desteklenmesi gerektiğini belirtti. Ülke sanayisinin daha gelişmesine katkı sağlayacak her çalışmayı desteklediklerinin altını çizen Büyükdede, “Son zamanlarda yabancıların bakanlığımıza müracaat ederek katamaran yatların yapılması için bizleri zorladıklarını biliyoruz. Bu sektör Antalya’da büyük bir gelişim gösteriyor. Antalya Avrupa pazarında yat üretiminde önemli bir söz sahibi. Ama bu sektördeki motor, elektronik bölümünde biraz daha yol almamız gerekiyor. Her kesimden üreticilerin tedarikçilerin karşı karşıya kaldığı sorunların çözülmesini sağlayacak buluşmanın yapılmasına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



"Birbirimizden güç alıyoruz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise bu üç şehrin tarihten beri birlikteliklerinin hiç bozulmadığını belirterek, “Isparta ve Burdur’dan aldığı güçle turizmde de bu hale geldi. Biz, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır’ sözünden yola çıkarak, Antalya olarak, Isparta ve Burdurlu kardeşlerimizle bu yolculukta beraberiz. 3 şehir turizmde uluslararası yolculuğu birlikte yapıyor. Birbirimizden güç alıyoruz. Ticaret buluşmalarıyla bu daha da ivme kazanacak, birlikten kuvvet ve bereket doğar” dedi.

