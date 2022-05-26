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Kepez’de “Mesleki Eğitim Fuarı” başladı

İHA

Kepez’de “Mesleki Eğitim Fuarı” başladı

Kepez Belediyesi’nin katkıları ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mesleki Eğitim Fuarı”, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’un katılımlarıyla Dokumapark’ta kapılarını açtı.
Mesleki ve Teknik Eğimde Güçlü Adımlar Projesi’(MEGAP) çerçevesinde Antalya’nın genelinde eğitim vermekte olan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin katıldığı “Mesleki Eğitim Fuarı” başladı. Nitelikli iş gücünün önemine dikkat çekmek ve eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesini hedefleyen fuar, Antalya’daki Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezilerini öğrencilerle buluşturdu. Kepez Belediyesi’nin katkıları ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dokumapark’ta düzenlenen fuar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy’un katılımlarıyla kapılarını açtı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile beraber 75 farklı alan ve dala ait kurulan stantları gezdi. Tanıtımların uygulamalı olarak yapıldığı fuarda, öğrenciler tarafından yapılan içecek ve yiyeceklerin tadını bakıldı. Lüks otellerin gelecekteki şeflerini yetiştiren turizme yönelik meslek liselerinin gerçekleştirdiği görsel şovlar ise fuarın ilgi odağı oldu. Öğrencilere ilgi, istek ve yeteneklerine yönelik mesleki bilgilendirmelerinde yapıldığı fuar, 28 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

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