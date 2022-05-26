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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş dünyasında kadın kongresi başladı

İHA

İş dünyasında kadın kongresi başladı

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın da paydaşları arasında yer aldığı İş Dünyasında Kadın Kongresi, ALTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kadın girişimciliğin önemine değinerek, “Alanya’mız için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası, Rusya Ural Turizm Derneği, Rusya Federasyonu Sverdlovsk Bölgesi Hükümeti Uluslararası ve Dış Ekonomik İlişkileri Bakanlığı ve Uluslararası Serbest Meslek Sahibi Kadınlar Birliği işbirliğinde İş Dünyasında Kadın Kongresi ALTSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

“Kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”
Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Rusya’nın Ural Bölgesi İş kadınları ile Kadın Girişimciler Kurulu Üyesi iş kadınlarımız, tarafından düzenlenen “İş Dünyasında Kadın Kongresi” programı yine Odamız öncülüğünde başladı. “İş Dünyasında Kadın ve Yeni Ekonomik Koşullara Uyum” Konusunun İşleneceği Kongrenin Ural Bölgesi ile Alanya’mız arasında ticari bir köprü kurulmasına vesile olmasını temenni ediyoruz. 15 Rus ve Türk İş Kadınının Sektörleri ile ilgili tecrübelerini paylaşacağı kongrede ayrıca merkezi Rusya’da olan Opora Rusya İş İnsanları Derneğinin Kadınlar Kulübünün Alanya’da bir şubesinin açılması konusundaki çalışmalara destek vereceğimizi özellikle ifade ettik. Bugün başlayan bu sürecin devamında da kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın iş yaşamında hak ettiği yeri alması için bugüne kadar ortaya koyduğumuz vizyonumuza uygun olarak çalışmalarımız artarak devam edecektir. Kongrede ayrıca Telekonferans Yöntemi ile Alanya’mıza bağlanan Rusya Sverdlovsk Bölgesi Uluslararası ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakan Vekili Berg Ludmila’nın davet mektubunu da memnuniyetle aldık. Bu davete de en kısa sürede icabet edeceğiz. Alanya’mıza ekonomik profili yüksek turisti kazandırma çalışmalarımız çerçevesinde yeni bir hedefi daha belirlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Alanya’mızın ismini ve marka değerini yükseltmek için Rusya’nın Tümen şehrinden başlattığımız çalışmaları tüm hedef ülkelere yaymaya devam edeceğiz. Her şey Alanya’mız için” dedi.

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