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4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi

DHA

4 ilde 5 bin kişiyle 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı' gerçekleştirildi


Alparslan ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ORMAN Genel Müdürlüğü, geçen yılki yangınlardan sonra bu sene yangın sezonu öncesi 4 ilde 5 bin personelin katıldığı, 'Türkiye'nin en büyük orman yangını tatbikatı'nı gerçekleştirdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Cumhuriyet tarihinde hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir filoya sahibiz bu yıl, hem hava hem de kara araçları anlamında 20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA'yla yangınlara müdahale edeceğiz" dedi.
Orman Genel Müdürlüğü, 2022 yılı orman yangınları sezonuna hazırlık için AFAD ile koordineli olarak merkezi Antalya olmak üzere Adana, Mersin ve Muğla'da aynı anda tatbikat düzenledi.
Tatbikatta toplam 900 araçla 20 ilden yaklaşık 5 bin personel görev aldı. Kentte ormanların daha yoğun olduğu Kepez ilçesi Duacı bölgesine konuşlanan ekipler, saatler öncesinden hazırlıklarını tamamladı. Senaryo gereği ekipler bölümlere ayrıldı. Yangına karadan ve havadan müdahale, canlıların bölgeden tahliyesi, barınma alanları kurulması, konut yangınları ve söndürme çalışmaları, yaralılara müdahale ve sabotaj ihtimali değerlendirilerek şüphelilere yönelik çalışma tek tek sahada uygulandı. AFAD ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarmayla gönüllülerden oluşan yangın söndürme ekipleri de tatbikatta görev aldı.
VEKTÖRLE MÜCADELE MOTORLARINDAN DUMAN EFEKTİ
Ormanın iç kısımlarında bir noktada yükselen dumanı gören arazözler ve itfaiye personeli, hızla noktaya sevk edildi. Tatbikat için de olsa ormana zarar vermemek için vektörle mücadelede kullanılan ve yağlı mazotu yakarak duman çıkaran motorlar kullanıldı. Oluşturulan dumanla yangın yeri görüntüsü verilip rüzgarlı havada dumanla ve yangınla mücadele tatbik edildi. Bir başka noktada ise alevler arasında kalan yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter alana gelip alçalarak sarkıttığı halatla yaralı kadını alıp bölgeden uzaklaştı. Ayrıca ambulanslar ve AFAD ekipleri de bir okul ve bir ahırı tahliye ederek insan ve hayvanları yangından uzak güvenli bölgeye sevk etti. Bambilerine su dolduran helikopter de dumanların yükseldiği noktaya su atışı gerçekleştirdi.
YANGIN KOMUTA MERKEZİNDEN TAKİP EDİLDİ
Tüm çalışmalar yangın komuta merkezinde İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve kurum yetkilileri tarafından anlık olarak takip edildi. 48 noktada süren tatbikat sonunda değerlendirme toplantısı yapılarak bir rapor oluşturulacağı kaydedildi.
Yangın sezonuna tüm ekipmanları ve personeliyle hazır olduklarını anlatan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bütün dünyayı etkileyen felaketlerle geçen 1 yılı geride bıraktıklarını söyledi. Orman yangınlarıyla ilgili çalıştayda tatbikat kararı alındığını ve uyguladıklarını söyleyen Karacabey, "Cumhuriyet tarihinde hiç sahip olmadığımız kadar güçlü bir filoya sahibiz bu yıl, hem hava hem de kara araçları anlamında. Bu yıl 20 uçak, 55 helikopter ve 8 İHA'yla yangınlara müdahale edeceğiz. Bu araçlar peyderpey göreve başlayacak. Silahlı kuvvetlerimizin uhdesinde bulunan hava araçlarından 25 helikopter, 2 uçak, 1 İHA'yı rezerv güç olarak hazırda bulunduruyoruz" dedi.
ORMAN KOMANDOLARI DA SAHADA
Bekir Karacabey, 21 bin personelin tamamının eğitimden geçtiğini, kara birliklerinin de sezona hazır olduğunu anlatarak, geçen yılki yangınlardan videolar izletip eğitimleri de yenilediklerini belirtti. 'Orman Komandoları' olarak adlandırılan ve ileri eğitim alan 462 personelin de bu yıl göreve hazır olduğunu kaydeden Karacabey, "Geçen yıl 20 bin olan gönüllü orman yangınına müdahale ekipleri sayısı bu yıl 100 bin oldu. E-Devlet üzerinden vatandaşlarımız başvurup en yakın orman işletme merkezine dahil olabiliyor" diye konuştu.
Yangın anında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışması için bu tatbikatın önemli olduğunu da anlatan Karacabey, ilgiden memnun olduğunu sözlerine ekledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-05-26 16:32:05

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