Alanya’da orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü

Antalya’da ormanlık alanda başlayan yangında yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.



Yangın, Alanya ilçesi Çakallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan orman yangınını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı alana 5 arazöz, 1 yangın söndürme helikopteri ve orman işçileri sevk edildi. Ekiplerin kısa süreli müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 5 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenilirken, çıkış nedeni ise yapılan incelemelerin ardından tespit edilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.