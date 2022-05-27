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Cansu, kemanıyla 6 ayda elde ettiği 16 dereceyle Guinness'e girdi

DHA

Cansu, kemanıyla 6 ayda elde ettiği 16 dereceyle Guinness'e girdi


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuvarı öğrencisi Cansu Sara Takmaz (13), 8 yıllık keman eğitimine 21 başarı sığdırdı. Takmaz, 6 ayda art arda girdiği yarışmalarda 1 tam puan, 10 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük alarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na girdi. Takmaz'ın keman eğitimine başladığında 2 yıl boyunca öğretmeniyle hiçbir şekilde sözlü iletişim kurmadığı belirtildi.
Antalya'da yaşayan Cansu Sara Takmaz, 5 yaşındayken anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Öğretmeninin, parmaklarının kemana daha uygun olduğunu söylemesi üzerine Takmaz, AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına girdi. Cansu, sınavı kazandıktan sonra günlerini kemanla geçirmeye başladı. 8 yıldır keman çalan Cansu Sara Takmaz'ın eğitim sürecini ise Öğr. Gör. Gülcihan Babayeva Solak takip etti.
2 YIL BOYUNCA HİÇ KONUŞMADI
Cansu Sara Takmaz konservatuvara başladığı andan itibaren 2 yıl boyunca öğretmeni Gülcihan Babayeva Solak ile hiç konuşmadı. Derste sadece dinleyen ve notaları çalışan Takmaz, eve gidince keman çalmaya ve nota çalışmaya devam etti. Solak'ın durumdan haberdar ettiği Takmaz´ın annesi Meltem Takmaz, kızının neden konuşmadığını anlamaya çalıştı. Verilen ödevleri yapan, ancak hiçbir şekilde sözlü iletişim kurmadığı Solak, 2 yıl boyunca Takmaz'ı konuşturmak için çabaladı, sonrasında ise süreci zamana bıraktı. Sonraki süreçte ise Solak, Takmaz ile iletişim kurmaya başladı.
Solak'ın konservatuvara başladığı gün ilk öğrencisi olan Takmaz ile ilişkisi ablakardeş gibi ilerliyor.
GUINNESS DÜNYA REKORLARI KİTABI'NA GİRDİ
Cansu Sara Takmaz, katıldığı uluslararası yarışmalarda kemanıyla ödülleri topladı. Geçen yıl 6 ayda 1 tam puan, 10 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük elde eden Takmaz, 8 yılda toplamda 21 derece aldı. Takmaz, 6 ayda bu kadar başarıya imza atan başka kimse olmadığı için Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na aday gösterildi. Jürinin incelemesi sonrasında Cansu Sara Takmaz'a bir sertifika ve altın madalya gönderildi. Başarısı bir kez daha tescillenen Takmaz, yurt dışında düzenlenen 4 büyük organizasyondan da konser vermesi için davet aldı.
MADDİ İMKANSIZLIK ENGEL OLDU
Cansu Sara Takmaz'ın tüm masrafını karşılayan organizasyon firmaları ona refakat edecek annesi Meltem Takmaz'ın masraflarını karşılayamayacaklarını bildirdi. Yalnız başına yurt dışına çıkmak istemeyen Cansu, bu organizasyonlara katılamadı. Haziran ayında Slovenya'daki konser için hazırlık yapan Takmaz, annesinin masraflarını karşılayacak sponsor bulunamazsa oraya da gidemeyecek.
BERLİN FİLARMONİ ORKESTRASI'NI HEDEFLİYOR
Azimle çalıştığını ve 6 yaşındayken bir notayı çalamadığı için çok fazla hırslandığını anlatan Cansu Sara Takmaz, "Almanya'ya gitmiştik tatil için. Ailem, onlarla birlikte dışarı çıkmamı istedi. Ben evde kalıp nota çalışmak istedim. Nota çalarken bir ara istediğim sesi çıkaramayınca arşeyi (keman yayı) kırdım. Hedefim Berlin Filarmoni Orkestrası'nda yer almak" dedi.
Öğr. Gör. Gülcihan Babayeva Solak, Takmaz'ın başarısından oldukça memnun olduğunu ve çok gururlandığını söyledi. Gelecek yıllarda Cansu Sara Takmaz'ı çok iyi yerlerde göreceğini belirten Solak, "Biz birlikte başladık konservatuara. Cansu benim ilk öğrencim. Ancak benimle iki yıl boyunca hiç konuşmadı. Sürekli ben anlattım o dinledi. Hiçbir şey söylemedi. Sonra annesiyle görüştüm. Annesi beni anladığını ve merak etmemem gerektiğini söyledi. Sonrasında başarılarıyla birlikte Cansu'yla aramız daha iyi oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2022-05-27 10:34:46

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