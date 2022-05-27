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Yer değişikliğini kabul etmeyen Covid ekibi, 2 yılda fire vermedi

DHA

Yer değişikliğini kabul etmeyen Covid ekibi, 2 yılda fire vermedi


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 2020 yılının mart ayında gelen ilk koronavirüs hastasından bu yana Covid yoğun bakımda çalışan 20 kişilik ekip, yönetimin yer değişikliği tekliflerini kabul etmeden 2 yılı aşkın süredir görevlerini sürdürüyor. Hastanenin yoğun bakım sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "2 yılı geçti, ekibimiz hiç fire vermeden bu dönemi atlattı. Biz aynı ekip olarak görevimizin başındayız" dedi.
Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasıyla birlikte ağır hastaların tedavisi için hastanelerdeki yoğun bakımların büyük bölümü ayrıldı. Bu bölümlerde çalışan sağlık çalışanları, riskleri yüksek olduğu için evlerinden ve ailelerinden uzak zamanlar geçirdi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid yoğun bakımda çalışan doktor, hemşire ve diğer görevlilerden oluşan 20 kişilik ekip de onlardan bazıları.
Ekibin, hastanenin yoğun bakımına 14 Mart 2020'de gelen ilk koronavirüs hastasıyla başlayan süreci devam ediyor. 170 yoğun bakım yatağının büyük bölümünün Covid hastalarına ayrıldığı dönemde ekipten bazıları koronavirüse yakalanıp, tedavileri sonrası görevlerinin başına döndü. Ekip üyeleri, o süreçte hastane yönetiminin yer değişikliği teklifini reddetti.
1 YOĞUN BAKIM AYRILDI
Kentte yatan hasta sayısının sıfırlanmasıyla birlikte hastanelerdeki Covid yoğun bakımlar tek tek kapatılmaya başlandı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen yıl koronavirüslü hastalar için ayrılan yoğun bakımlardan 1'i hariç tamamı eski düzenine döndü. 2 yılı aşkın süredir Covidle mücadele eden yoğun bakım ekibinin çalıştığı izole yoğun bakım servisi ise olası koronavirüs hastalarına ayrılmış durumda.
'BÜYÜK KISMINI COVİD HASTALARI İÇİN AYIRMIŞTIK'
Gelinen noktada Covid hastalarının sadece izole yoğun bakımda bakılacak kadar az sayıda olduğunu söyleyen hastanenin yoğun bakım sorumlusu Doç. Dr. Nilgün Kavrut Öztürk, "Pandeminin başında 14 Mart 2020 tarihinde buraya ilk Covid hastamızı yatırdık. Daha sonra sayıların artmasıyla kademe kademe diğer yoğun bakımlarımızı da Covid yoğun bakımlarına çevirmek zorunda kaldık. Hastanemizde toplam 170 yoğun bakım yatağı var. Pandemide bu yatakların büyük kısmını Covid hastaları için ayırmıştık. Sağlık Bakanlığı ve hastanemizin yürüttüğü başarılı politikalar, arkadaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde diğer hastalarımızı normal yoğun bakımlarımıza almaya başladık" dedi.
'2 YILI GEÇTİ HİÇ FİRE VERMEDİK'
2 yılı aşkın süredir göreve devam ettiklerini belirten Öztürk, "Covid öncesi dönemde de burada çalışan hemşire ve doktor ekibimiz vardı. Pandemi döneminde çok yoğun çalışıldığı, izinlerin iptal olduğu dönemlerde görev yeri değişikliği durumları söz konusu oldu ama ekibimiz bunu kabul etmedi. Bu zorluğu birlikte aşacağımıza inanmış bir ekiptik. O zaman 9 aydır Covid yoğun bakımda çalışıyorduk ama 2 yılı geçti, ekibimiz hiç fire vermeden bu dönemi atlattı. Biz aynı ekip olarak görevimizin başındayız" diye konuştu.
'BİRBİRİMİZİ TANIYAMIYORDUK'
Pandeminin başından bu yana Covid ile zorlu mücadele verdiklerini söyleyen sorumlu hemşire Zuhal Aydın, "Bir yandan hastalarımız, bir yanda sosyal yaşantımız yönünden. İlk hastamızı aldığımızda kurallar gereği koruyucu ekipmanlarımız, tulumlar, siperlikler, maskeler vardı. Şu anda yine aynı ama artık daha bilinçliyiz. Giydiğimiz tulumlar, siperlikler nedeniyle birbirimizi tanıyamıyorduk. Tanımak için tulumlara isimlerimizi yazıyorduk. Şimdi yine tedbirli olmak zorundayız ama geçmişe göre daha rahatız" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-05-27 11:02:40

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