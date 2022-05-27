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Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı

DHA

Kazada ölen Derya öğretmen ile kızının cenazeleri alındı


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilde yaşamını yitiren öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne'nin (7) cenazeleri, morgdan alınıp defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü. Kazada yaralanan Ilgaz Akgül'ün (4) durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Antalya-Serik kara yolunda meydana geldi. Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi´ndeki bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen Derya Akgül´ün kontrolünü yitirdiği 06 CJD 235 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrulup yolun sağındaki yağmur giderine düştü. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Akgül ile kızı Defne'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Derya Akgül'ün kolu kırılan oğlu Ilgaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anne ve kızının cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü. Araçtaki incelemede, Derya Akgül'ün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.
Derya Akgül ile kızı Defne'nin bu sabah morgdan alınan cenazeleri, defnedilmek üzere Çankırı'ya götürüldü. Kazada yaralanan Ilgaz Akgül'ün ise durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-05-27 11:26:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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