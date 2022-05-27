ASSİM’den 4 iş fikri proje pazarında

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) ArGe ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirdiği Antalya OSB ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı 2022’de, Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinden (ASSİM) 4 proje yer aldı.

ASSİM’in gerçekleştirdiği iş fikri yarışmalarında yer alan projeler, 297 proje arasından iki eleme sonucunda seçildi. Buna göre, ASSİM’in liselere yönelik düzenlediği iş fikri yarışmasında birinci olan ve plastik atıklar ve mermer tozlarını birleştirerek Lego şeklinde yapı malzemelerine dönüştüren rPPLegoTuğla isimli iş fikriyle Gül Hoda proje pazarında yer aldı.

Aynı yarışmada ikinci olan Yunus Sağlam ve ekibi ise maskelerden geri dönüştürülerek oluşturdukları filtreyle atık yağları toplayan ve filtrenin tekrar kullanılabilmesini sağlayan geri dönüşüm sistemi Atlantis de seçilen projeler arasında yer aldı. Üniversitelere yönelik düzenlenen iş fikri yarışmasında ikinci olan toprağa toksik etki bırakmayan ve yüksek verime sahip nano gübre NanoFer’le Büşra Atkesen ve ASSİM’in Eylül 2021’de düzenlendiği ilk yarışmada ikinci olan dumansız mangal sistemleri Grilltab’s projesiyle Halil Küçükceran da proje pazarında yer aldı.

Antalya OSB ArGe ve İnovasyon Proje Pazarı, üretimdeki katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, ArGe ve inovasyon kültürünün yaygınlaşması, üniversitesanayi işbirliğinin güçlenmesi, ArGe ve inovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması, yeni fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platformun sağlanması amaçlıyor.

İki gün devam eden proje pazarının açılışında yer alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 4 projeyle pazarda yer alan ASSİM’in 2015’te projelendirildiğini ve 2017’de hizmete açıldığını belirtti. Başkan Uysal, “Periyodik aralıklarla yarışmalar yapıyoruz. Buluş yarışmaları, iş girişimi ve fikirleri yarışmaları. Muhteşem şeyler çıkıyor. Küçük bir kuluçka merkezimiz var. Şuan 7 firmamıza ofis verdik. 2 tane firmamız ihracat yapıyor. Türkiye olanakları çok olan bir memleket. Yeter ki doğru organize edilsin” diye konuştu.

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