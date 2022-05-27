Kepez’in Mobil Sağlık Merkezi İbradı’da

Kepez Belediyesi’nin Mobil Sağlık Merkezi, İbradı’da meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması gerçekleştirdi.

Kanserde erken tanı ve tedavinin hayat kurtardığı mottosuyla yola çıkan Kepez Belediyesi, gezici kanser taramalarına ilçelerde de devam ediyor. Kepez Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle ilçenin 68 mahallesini kapsayan meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser taraması hizmetini Mobil Kanser Tarama Tırı ile komşu ilçelere de götürüyor. Kemer, Kaş, Elmalı, Korkuteli, Serik, Manavgat, Demre, Kumluca, Finike, Döşemealtı, Akseki ilçelerinden sonra Kepez Belediyesi, İbradı’yı da meme, bağırsak ve rahim ağzı kanser tarama hizmeti ile buluşturdu. Kadınlarda en çok görülen kanser türü olan Meme Kanseri taraması 4069 yaş, Rahim Ağzı Kanseri 3065, Bağırsak Kanseri ise 5070 yaş arasındaki kişilere yapılıyor.

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