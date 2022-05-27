Rus ve Ukraynalı çift, ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'da evlendi



Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)UKRAYNALI Andrii Polytskyi (30) ile Rus Tatiana Ianchenko (27), ülkelerindeki savaş nedeniyle Antalya'nın Kemer ilçesinde dünyaevine girdi. Çift, savaşın bir an önce bitmesini istediklerini söyledi.

Ukrayna'da yaşayıp, Polonya'da bir inşaat firmasında çalışan Andrii Polytskyi ile Rusya'da müzik öğretmeni Tatiana Ianchenko, bir süre önce evlilik kararı aldı. Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş halen devam ederken, Polytskyi ve Ianchenko ülkelerinde dünyaevine giremeyince nikahlarını Kemer'de yapmak istedi. Çift, nikah işlemleri için Antalya konsolosluklarına giderek, bekar olduklarına dair evrakı almak istedi. İşlemlerini burada halledemeyen çift, Ankara büyükelçiliklerinde problemi çözdü.

Dün Kemer'de sade bir nikah töreniyle evlenen çiftin şahitliklerini, mutluluklarına ortak olan arkadaşları yaptı. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun törende 'Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmek istiyor musunuz' sorusuna çift Türkçe olarak 'Evet' karşılığını verdi. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuşan çift, bir süre Kemer'de balayı yapacaklarını, ardından nerede yaşayacaklarına karar vereceklerini söyledi.

Tatiana Ianchenko, "Birbirimizi seviyoruz. Kemer'de böyle bir şans bulduğumuz ve evlendiğimiz için mutluyuz. Bu korkunç olaylara rağmen biz birbirimizi seviyoruz. Tabii ki aşk kazanacak" dedi.

Ukraynalı Andrii Polytskyi, "Ben tek bir şey biliyorum, onu çok seviyorum ve nereden geldiğinin hiç önemi yok, çünkü çok seviyorum. İnşallah savaş en kısa zamanda bitecek, normal ve rahat bir şekilde hem Ukrayna'da hem de Rusya'da gezebileceğiz" diye konuştu.

Çifti kutlayan Kemer Belediye Başkanı Topaloğlu da şunları kaydetti:

"Rusya ve Ukrayna savaşıyor ama şu anda Kemer Belediyesi Nikah Salonu´nda Rusya vatandaşı ve Ukrayna vatandaşı 2 kişinin nikahını kıydık. Demek ki bu halklar savaş istemiyor. Bu halklar barış, dostluk istiyor. İnşallah bu bir örnek olur, iki ülke de savaşmayı bırakır ve iki ülkenin insanları mutluluk ve huzur içinde yaşar. Çiftimiz çok iyi bir tercih yapmış. Kendilerini kutluyorum. Bir ömür boyu da mutluluklar diliyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2022-05-27 12:08:49



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